«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في 3 مدن سعودية

تصطحب دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وفداً من شركائها في جولة ترويجية تشمل ثلاث مدن سعودية بهدف جذب المزيد من الزوار من المملكة العربية السعودية لزيارة أبوظبي والإقامة في فنادقها لفترة أطول، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الترويجية للدائرة في الأسواق الرئيسية، وتشمل الجولة كلاً من الرياض (17 أبريل)، والدمام (18 أبريل)، والمنطقة الشرقية. (6 مايو).

ويضم الوفد المشارك في الجولة الترويجية مجموعة من شركاء الدائرة يمثلون مختلف القطاعات مثل الطيران والفنادق والوجهات الترفيهية، وذلك بهدف تسليط الضوء على العروض السياحية المميزة التي تقدمها أبوظبي. وبالإضافة إلى ممثلي دائرة الثقافة والسياحة، سيضم الوفد أيضاً ممثلين عن 10 مؤسسات هي: «الاتحاد للطيران»، وفنادق روزوود، وجزيرة ياس، وحديقة الحيوانات بالعين، وفنادق روتانا، وفندق جراند حياة أبوظبي، ونادي وفندق ضباط القوات المسلحة، ومجموعة فايسروي للفنادق والمنتجعات، وفنادق غروماكس، وفندق شاطئ الراحة.

وبهذه المناسبة، قال سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة: مع تنامي أعداد النزلاء في فنادق أبوظبي البالغ عددها 162 فندقاً، نولي اهتماماً كبيراً لسوق المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أبرز الدول المصدرة التي ساعدتنا على تحقيق إنجاز قياسي باستضافة أكثر من 4,9 ملايين زائر خلال العام الماضي، حيث كانت المملكة واحدة من أبرز الأسواق المصدرة بواقع 151,496 نزيلاً فندقياً في عام 2017 أي بزيادة قدرها 3% عن عام 2016، ويؤكد ذلك على الأهمية الاستراتيجية لجذب المزيد من السياح السعوديين. وشهد هذا التوجه تنامياً كبيراً منذ مطلع العام الجاري، ولهذا ننظر بعين التفاؤل إلى المستقبل.

وتكللت مشاركة دائرة الثقافة والسياحة هذا الشهر في (معرض الرياض للسفر 2018) بالنجاح، حيث عززت العلاقات مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المملكة. وتأتي الحملة الترويجية استكمالاً لهذا النجاح، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة عالمية المستوى بالنسبة للسوق السعودية.

ومع الانتهاء من جولة الرياض والدمام ، سيقوم الوفد بزيارة المنطقة الشرقية للترويج للمعالم الثقافية البارزة ووجهات الجذب السياحي في إمارة أبوظبي والتي توفر للضيوف السعوديين تجربة تلبي طموحاتهم.

وتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة متميزة للزوار السعوديين بفضل خياراتها الترفيهية المتنوعة وباقتها الغنية من الفنادق ومراكز التسوق عالمية المستوى.