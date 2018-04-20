طيران الإمارات تفوز بـ4 من "جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018"

فازت طيران الإمارات - أكبر ناقلة جوية عالمية - بأربع جوائز ضمن "جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018" شملت الناقلة الرائدة والعلامة التجارية الرائدة وصالة درجة رجال الأعمال الرائدة وأفضل أطقم خدمات جوية.

تسلم الجوائز خالد السركال مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية في الحفل الذي حضره أكثر من 500 من كبار المسؤولين والعاملين في صناعة الطيران في الشرق الأوسط.

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية ان هذا التقدير من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018 جاء لجهودنا المستمرة في مجال تحسين تجربة العملاء على الأرض وفي الأجواء..

مشيرا إلى أن حصولنا على المركز الأول على مستوى الشرق الاوسط في فئات عدة يجسد مدى التزامنا بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء والنهج الذي يرتكز على تطوير علامتنا التجارية باستمرار.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خلال العام الماضي تحسينات على منتجات طائراتها "بوينج 777 " و"إيرباص A380" شملت الصالون الجوي بحلته الجديدة على طائرات "إيرباص A380 " وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة على طائرات "بوينج 777-300ER" التي غيرت قواعد اللعبة ومقصورات درجة رجال الأعمال الجديدة ذات التقسيمات الحديثة على طائرات "بوينج 777-200LR".

ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بنظام الترفيه الجوي " ice " الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة بالإضافة إلى 20 ميغابايت من البيانات مجانا على متن الطائرة وأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين وتستوعب صالات طيران الإمارات السبع الخاصة بركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في الكونكورسات A وB وC في مطار دبي الدولي حوالي 4500 مسافر.

وأنجزت الناقلة مؤخرا عمليات تجديد شاملة لصالات الكونكورس B بتكلفة 11 مليون دولار أميركي موفرة لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في "سكاي واردز طيران الإمارات" أعلى معايير الراحة قبل سفرهم كما واصلت طيران الإمارات خلال عام 2017 توسيع شبكة صالاتها التي وصل عددها اليوم إلى 41 صالة خاصة في جميع أنحاء العالم.