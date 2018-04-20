«سياحة 2.0» تتيح معلومات السفر عبر البلوك تشين

نجحت دائرة السياحة والتسويق التجاري، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، عبر مبادرة دبي 10X، في تطوير مشروع «سياحة 2.0» الابتكاري الجديد، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.

وأكد هلال المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)، حرص الدائرة على تعزيز مكانة القطاع السياحي في الإمارة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي متقدّمةً عن مدن العالم الأخرى بعشر سنوات على الأقل، من خلال زيادة وتيرة التحوّل الرقمي، واعتماد الحلول الذكية عبر الهواتف النقالة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، خصوصاً أن قطاع السفر حالياً يُعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد تحوّلات جذرية، نظراً إلى التطوّر التقني الكبير، وما له من تأثير في رحلة الزوّار خلال مراحلها المختلفة.

وقال: «تقدمنا بمبادرة «سياحة 2.0» بهدف إعادة صياغة المنظومة السياحية عبر استخدام تقنية البلوك تشين، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتقديم عروض مميّزة للزوّار من جميع دول العالم، وتحسين تجربة السياح، وتحقيق رؤية دبي السياحية 2020 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020».

دعم الترويج

ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود «دبي للسياحة» لجهود الترويج السياحي لإمارة دبي، بحيث تدعم المنصة مستوى الوعي بالعروض السياحية الجذابة لجميع الزوار، بما يرسّخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في قطاع يشهد تنافساً كبيراً، وبما يُسهم أيضاً في تسهيل الوصول إلى منتجنا السياحي وتجاربنا المختلفة لتكون في متناول المتعاملين كافة، وجعلهم يشعرون بأنهم أسعد الزوّار في العالم.

وأضاف: «بلغ عدد المنشآت الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي 681 فندقاً تضم 107.4 آلاف غرفة فندقية، وهذا الرقم مرشّح للارتفاع، ونحن نتّجه نحو تحقيق رؤية دبي السياحية 2020. وسيسهم توفير المنصة في الارتقاء بعامل المعرفة حول السعة الفندقية بنسبة 100%، ما يمكّن الشركات الناشئة من توفير حلول إبداعية، وتقديم خدمات مميّزة للجمهور، وسوف تكون قادرة على التنافس بشكل فعّال مع أكبر المنافسين في هذا المجال».

تبسيط الإجراءات

وأضاف المري: «مع ريادتنا في اعتماد هذا النوع من التقنية الافتراضية في قطاع السياحة التي تتميّز بأعلى درجات الأمان والشفافية، سيكون باستطاعتنا تبسيط الإجراءات ومنح ما يُعرف بـ«ديمقراطية السفر» للجميع.

كما أننا من خلال طرح هذه المبادرة الرائدة، نهدف إلى توفير خيارات مباشرة أمام الزوّار الدوليين عن السعة الفندقية في دبي ضمن بيئة آمنة توفّر الوقت، وتشجع المزيد من الشركات على تقديم حلول إبداعية للقطاع السياحي من خلال توفير بيئة سياحية متاحة أمام الجميع».

وأضاف: «نتطلع إلى العوائد الإيجابية للمشروع على الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنّ التأثير الطويل المدى لهذه المبادرة هو ضمان النمو المستقبلي لقطاع السياحة، وهو عنصر رئيس في اقتصاد دبي.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة عدد الزوّار إلى دبي بشكل ملحوظ، إذ استقبلت الإمارة نحو 15.8 مليون زائر خلال عام 2017 بزيادة قدرها 6.2% عن عام 2016، وحافظت على مركزها الرابع بين أكثر المدن زيارة على مستوى العالم.

وكمدينة تتطلّع لتكون الوجهة رقم واحد في استقطاب الزوّار الدوليين، وكخيار مفضّل دائماً لهم، يكمن سبب ريادتنا في هذا المجال في قدرتنا المستمرة على تقديم تجارب سفر لا مثيل لها، تمتاز بالكفاءة وتوفير أعلى مستويات الراحة، بينما تلبّي توقّعات جميع زوّار دبي من مختلف أنحاء العالم».

خطوات التنفيذ

وقال هلال المري: «سنختار شركاءنا لتنفيذ المشروع بعد انعقاد القمة العالمية للحكومات 2018، حيث سيتم إنجاز المشروع بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام وقطاع الضيافة وشركات عالمية لها تاريخ عريق، لنتمكن معاً من تحقيق أفضل النتائج، وكذلك هدفنا الأكبر الريادة في عالم الابتكار والإبداع في قطاع السياحة، بجعل دبي أول مدينة تنفّذ هذا المشروع الطموح، لتضع معايير للآخرين لاتّباعها، وتسمح لهم بالابتكار والتألّق. وستكون دبي أوّل من وفّر هذه الفرصة لإيجاد حلول تسهم في التحوّل المستدام في قطاع يشهد تغييرات سريعة».

الأولى

ستكون دبي أول مدينة تتيح معلومات السفر أمام الجميع من خلال استخدام هذه التقنية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفورية والراحة التي يسعى إليها المتعاملون والسوق العالمي، حيث ستتمكّن الشركات وكذلك المتعاملون، عبر تطبيق تقنية البلوك شين، من الوصول إلى السعة الفندقية في دبي وأسعار الغرف بسهولة ويسر.