«ماجد الفطيم» تطلق «تلال الغاف» في دبي بـ14 مليار درهم

أعلنت «ماجد الفطيم» - الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا - أمس عن إطلاق وجهتها المتكاملة الجديدة في دبي «تلال الغاف».

تهدف هذه الوجهة متعددة الاستخدامات التي يقدر استثمارها بقيمة 14 مليار درهم على مدار 10 سنوات إلى تطوير أماكن تغذي العقل والجسد والروح وتمكن قاطنيها من ترسيخ جذور عميقة تربطهم بالبيئة المحيطة بهم.

ويمتد مشروع «تلال الغاف» على مساحة تبلغ ثلاثة ملايين متر مربع عند تقاطع شارع حصة وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بالقرب من مدينة دبي الرياضية ويتم تطوير المشروع على عدة مراحل ليشتمل عند اكتماله في عام 2027 على أكثر من 6،500 وحدة سكنية بنظام التملك الحر وتضم المنازل المقدمة الشقق السكنية ووحدات «التاون هاوس» و«بنغالو» بالإضافة إلى الفلل الفاخرة.

ويتم تطوير المنازل ضمن سلسلة من الأحياء السكنية التي يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام نظراً لاتصالها بممرات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق وتشتمل المساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية والبالغة 355 ألف متر مربع على أماكن خضراء ومناطق للعب ومسارات للمشي يبلغ طولها 18 كم وأخرى لركوب الدراجات بطول 11 كم فيما تشكل «لاغون الغاف» محورا رئيسيا وسط المساحات الطبيعية المفتوحة وهي بحيرة صالحة للسباحة تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع يكملها واجهة شاطئية بطول 400 متر وواجهة مائية بطول 1.5 كم كما تتيح البحيرة ممارسة مجموعة واسعة من الرياضات المائية.

وقال روبرت ويلانيتز، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «تمثل «تلال الغاف» تطوراً طبيعياً لأعمالنا القائمة في قطاع العقارات في دبي، وهي مبنية على أساس راسخ من سجلنا الطويل في إنشاء وجهات بارزة تدمج التجارب الرائدة للشركة في مجالات تجارة التجزئة والضيافة والترفيه مما يؤهلنا لتقديم مشروعنا العقاري الجديد إلى عملائنا في المنطقة.

ونجمع اليوم بين معرفتنا العميقة وخبرتنا الواسعة ضمن سوق دبي مع أعلى معايير الجودة لتطوير وجهة متكاملة ومتعددة الاستخدامات تقدم مفهوماً مبتكراً لأسلوب الحياة في منطقة الشرق الأوسط، وتصنف على مستوى عالمي».

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «تعتمد «تلال الغاف» على مبادئ «تطوير الوجهات» (Placemaking) للتطلع إلى ما هو أبعد من مجرّد بناء منازل سكنية، عبر الاستثمار في المناطق الطبيعية والمساحات المفتوحة والأنشطة الاجتماعية، لتقديم أسلوب حياة متوازن محوره السكان واحتياجاتهم».

وأضاف: «نشهد في دبي طلباً متزايداً على منازل تشعر الناس بالارتباط بمجتمعهم وجيرانهم مع وجود نقص في المناطق التي تلبي هذه الحاجة، وهو ما نقدمه في «تلال الغاف» لتحقيق ما يطمح إليه عملاؤنا».