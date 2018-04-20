15 شركة صينية تستثمر3.67 مليارات درهم في «حرة ميناء خليفة»

وقّعت أمس موانئ أبوظبي و15 شركة صينية منضوية تحت شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار (أكثر من 3.67 مليار درهم) بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والتي تعتبر أكبر منطقة حرة من نوعها في الشرق الأوسط.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي في كلمة له بعد توقيع الاتفاقيات في فندق روز وود جزيرة المارية أمس أنه بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها العام الماضي، تدير شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو)، التابعة لـ(جوسيك)، عمليات تأجير مساحة تبلغ نحو 2.2 كيلومتر مربع من منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة لصالح شركات مقاطعة جيانغسو الصينية. ويمكن توسيعها مستقبلاً لصالح جوسيك لتصل إلى 12.2 كيلومتراً مربعاً.

ونوه إلى أنه خلال الزيارة التي قام بها ممثلو جوسيك من الصين إلى أبوظبي برفقة العديد من ممثلي الشركات الصينية، اطلع الضيوف على المنطقة الصناعية وتعرفوا عن كثب على القطاعات العاملة بمدينة خليفة الصناعية والمشاريع التي يجري تنفيذها هناك وكذلك المزايا التي تتيحها منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

وأشار إلى أنه على هامش الزيارة، أبرمت ثلاث شركات صينية اتفاقيات لتأجير مساحات في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة. وهذه الشركات هي: نانتونغ سوزهونغ كونستركشن المحدودة، ولينانغانغ أنلون اويلفيلد كيميكالس المحدودة، ومجموعة جيانغسو دافينغ بورت هولدينغ، حيث ستستثمر هذه الشركات 47 مليون دولار.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات تؤكد حرص والتزام موانئ أبوظبي وشركائها الصينيين على تطوير المساحة المخصصة لشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو) بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، حيث تلعب هذه الاستثمارات والمشاريع دوراً مهماً في دعم مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية الإمارات 2021.

دعم متواصل

وتقدم الكابتن محمد جمعة الشامسي، بجزيل الشكر والامتنان لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، مؤكداً أن التوجيهات السامية والدعم المتواصل الذي تحظى به موانئ أبوظبي قد أسهم في تعزيز مكانة مدينة خليفة الصناعية كمركز ريادي جاذب للاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن موانئ أبوظبي تتمتع بمكانة مرموقة في السوق الصينية وذلك بفضل القيمة العالية التي نقدمها للشركات والمستثمرين، والموقع المهم لمدينة خليفة الصناعية، وكذلك البنية التحتية ذات المعايير العالمية. ونحن ممتنون لعلاقة الشراكة الناجحة مع جوسيك التي عملت بشكل دؤوب على الترويج للخدمات والمنافع المتاحة للمستثمرين الصينيين بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

وأضاف الكابتن محمد جمعة الشامسي، اتخذت موانئ أبوظبي وجوسيك العام الماضي أولى الخطوات المشتركة الهادفة إلى إرساء مستقبل واعد يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتينة ما بين البلدين وتقديم الدعم لخطط واستراتيجيات التنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها بدولة الإمارات والصين. تعاون صناعي

وأشاد لوو هوو، رئيس مجلس إدارة جوسيك، بنجاح شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو) منذ تأسيسها وقال، يمثل المشروع المشترك بين جوسيك وموانئ أبوظبي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات، خاصة أنه حظي باهتمام قيادة الدولتين.

لقد حقق المشروع المشترك نجاحاً مهماً وبدأت العديد من الشركات الصينية بدراسة فرص الاستثمار في أبوظبي ودولة الإمارات في ظل وجود العديد من المشاريع والمناطق الحرة، مثل مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التي تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للشركات الصينية.

تنوع

أوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي أن الشركات الصينية التي تستثمر في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة تعمل في قطاعات متنوعة من بينها الإنشاءات والمعادن والكيماويات والتجارة والخدمات اللوجستية والتغليف وصناعة الأغذية والمشروبات. وستسهم هذه الشركات في دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.