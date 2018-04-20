4 مليارات إيرادات الدرهم الإلكتروني

تجاوزت إيرادات الخدمات الإلكترونية بالدرهم الإلكتروني حاجز الـ4 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2018، محققةً نمواً بنسبة 82% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2017. وتأتي هذه النتائج لتؤكد مجدداً الدور الهام الذي تقوم به منظومة الدرهم الإلكتروني في مجال الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية.

وتجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.3 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 3.516.903 إيصالات في الربع الأول من عام 2018.

وبلغ متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني 1.02 ثانية، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط.

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «تواصل وزارة المالية مساعيها لتطوير خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث أتاحت الوزارة مؤخراً إمكانية سداد رسوم خدمات الجهات الاتحادية وعلى مدار الساعة شاملة للرسوم الضريبية من حسابات المتعاملين المصرفية ضمن 7 من البنوك العاملة في الدولة، وذلك عبر خدمة الخصم المباشر من الحسابات البنكية «eDebit» التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني والمرتبطة بأنظمة بوابة الدفع الوطنية الإلكترونية وبمصرف الإمارات المركزي عبر الإنترنت».

وأكد سعي الوزارة لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني والارتقاء بخدماتها بهدف تيسير التعاملات والإجراءات.