طيران الإمارات تعرض جناح الدرجة الأولى الجديد في سوق السفر العربي

تعرض طيران الإمارات جناح الدرجة الأولى الجديد على طائرات بوينغ 777-300ER للمرة الأولى خلال معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018)، الذي يقام في دبي من 22 حتى 25 أبريل الجاري.

ويصادف هذه الدورة من سوق السفر العربي مرور 25 عاماً على شراكة طيران الإمارات والتزامها نحو المعرض، والتي بدأت منذ عام 1993، حيث كانت الناقلة تشغل في ذلك الوقت 15 طائرة تعمل إلى 32 محطة، ونقلت في ذلك العام مليوني راكب. أما اليوم، فإن طيران الإمارات تعد أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتخدم 159 وجهة في 85 دولة عبر قارات العالم الست، بأسطول حديث مكون من 269 طائرة، ونقلت خلال السنة المالية الماضية أكثر من 59 مليون راكب إلى مقرها الرئيس في دبي وعبرها.

وسيتيح جناح طيران الإمارات الفرصة أمام الزوار تجربة المنتجات والخدمات التي تم تطويرها وإطلاقها أخيراً. ويتميز جناح الدرجة الأولى الجديد تماماً، الذي يظهر للمرة الأولى في المعرض، بأبواب منزلقة تعلو من الأرضية إلى السقف ما يوفر درجة عالية من الخصوصية، ولوحة تحكم بوظائف الجناح وإضاءة ذكية، وكذلك بتقنيته العالية وريادته العالمية في عدة مجالات، بما في ذلك النوافذ الافتراضية باستخدام كاميرا الألياف البصرية للأجنحة الواقعة في الوسط.

ويمكن ضبط المقعد الجلدي الوثير، الذي يتحول إلى سرير مستو بالكامل، في وضعية «الجاذبية صفر» المستمدة من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». كما تم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات. ويوجد في كل جناح «نافذة خدمة» لتقديم المرطبات والمأكولات الخفيفة للراكب مع المحافظة على راحته وخصوصيته.

ويتمتع جناح الدرجة الأولى الجديد المغلق بالكامل بلمسات تصميمية مستوحاة من سيارات الفئة S من مرسيدس- بنز الفاخرة، كما يتسم بقدر كبير من الابتكار ويرسخ معايير متفوقة جديدة ترتقي بتجربة المسافرين إلى آفاق أعلى. وسيتم أيضاً عرض المقاعد الجديدة بدرجة رجال الأعمال على بوينغ 777، والصالون الجوي على إيرباص A380، إضافة إلى حمّام الشاور سبا، الذي تنفرد طيران الإمارات بتوفيره، وأحدث جيل من مقاعد الدرجة السياحية المريحة.

وسيتمكن الزوار من الاطلاع على شبكة خطوط طيران الإمارات من خلال شاشة لمس تفاعلية تظهر خريطة لوجهات الناقلة العالمية.