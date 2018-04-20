تعاون بلدية أبوظبي و«دبي الإسلامي» في الرهن الالكتروني

وقع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي و محمد سالم الفلاسي نائب رئيس أول – رئيس العمليات المركزية في بنك دبي الإسلامي اتفاقية مستوى خدمة حول استخدام نظام الرهن الإلكتروني، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير النظام إلاكتروني لتسجيل الاجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الالكتروني» أو «e-mortgage» بهدف تسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفكها.

وأكدت البلدية أن توقيع الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي يأتي ضمن حرصها على توثيق علاقاتها مع البنوك الرائدة في الدولة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، وكذلك الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع، ويشجع على جذب الاستثمارات إليه، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي والمصلحة العامة، وقد منحت البلدية البنك وفقا للاتفاقية حق تشغيل واستخدام «نظام الرهن الإلكتروني» بغرض تقديم خدمات تسجيل الرهن الإلكتروني والتي تشمل خدمات تسجيل عقود الرهن العقاري وتعديل الرهن وفكه للغاية المشار لها في هذه الاتفاقية.

ومن جهة أخرى وقع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ومحمد المنصوري المدير العام لـ «الوطنية العالمية للمقاولات العامة» اتفاقية مساطحة لإنشاء وإدارة صالتي أفراح في كل من مدينتي محمد بن زايد، وشخبوط، تتولى بموجبها الشركة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار المشروعين، وذلك ضمن مجريات معرض ستي سكيب 2018 في أبوظبي.