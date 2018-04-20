«إيكونومست»: 4.4% نمو اقتصاد الإمارات 2020-2022

توقع تقرير نشرته وحدة «الإيكونومست إنتلجانس» أن يلامس متوسط النمو الاقتصادي في الإمارات 3.2% خلال عامي 2018-2019، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين 2020-2022، ويزداد قوة إلى معدل 4.4% سنوياً، نتيجة لارتفاع صادرات الدولة النفطية بعد انقضاء اتفاقية خفض الإنتاج التي وقعتها أوبك.

علاوةً على المكاسب الضخمة التي تحققها دبي على خلفية دورها كوجهة تجارية لممارسة الأعمال. واستضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد التقرير أن استضافة دبي معرض إكسبو 2020 ستشكّل حافزاً قوياً للنشاط الاقتصادي في 2020. إذ من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث التاريخي عدداً ضخماً من الزوار، الذي من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي، وصادرات الخدمات.