مجلة أوروبية: دبي تنافس كبرى المدن العالمية

نشرت مجلة «يوروب آند ميدل إيست أوتلوك» مقالة عن دبي قالت فيها إن دبي تنافس مدناً عالمية تشمل نيويورك ولندن وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ وشانغهاي وسيدني، من حيث نمو قطاعات التصنيع واللوجستيات والأعمال والخدمات المالية والسياحة.

وأضافت المجلة أن دبي هي مركز عالمي بحق، قام إرثها وتاريخها على التجارة على مرّ السنين. واستطاعت في السنوات الماضية أن تنوّع اعتمادها على الموانئ التي ساهمت في ترسيخ مكانتها العالمية لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً ووجهة للأعمال.

كما أشارت المجلة إلى مكانة الإمارات عموماً كمركز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمال والأعمال والتصدير. وقالت: «سجّل القطاع المالي والخدمات المالية في دبي نمواً بنسبة 55.6% خلال العقد الماضي، ولا يفوق دبي في العالم في هذا إلا شنغهاي التي كان معدل نمو هذا القطاع فيها 114.3%».