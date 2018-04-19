طيران الإمارات تستثمر في نمو أميركا اللاتينية

علقت وكالة رويترز على تشغيل طيران الامارات رحلات بلا توقف الى بنما بان الشركة تستثمر في النمو الاقتصادي الذي تحققه أميركا اللاتينية.

وأشارت الوكالة في نشرتها الانجليزية الى أن طيران الإمارات أجلت الرحلات الى بنما من قاعدتها في دبي منذ مطلع عام 2016. ونقلت عن تيري انتينوري المدير التجاري لطيران الامارات اننا مازلنا نتطلع الى بنما واجرينا محادثات مؤخرا مع وفد منها.

ومن شأن اتفاقية الترميز المشترك مع خطوط كوبا الجوية البنمية ان تربط مسافري طيران الامارات بمدن عبر اميركا الوسطي والكاريبي والجزء الشمالي من أميركا الشمالية.وتهتم طيران الامارات بأميركا اللاتينية. وقال انتينوري ان الشركة ترى إمكانات نمو كيرة في المنطقة.

كما تدرس الشركة تسيير رحلات الى مكسيكو سيتي من خلال رحلات بدون توقف من دبي، ولكنها قد تكون غير مجدية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع المدينة المكسيكية. والمكسيك هي البلد الوحيد الذي يبلغ سكانه أكثر 100 مليون نسمة في العالم ولا تطير اليه رحلات طيران الإمارات، وفق ما قاله انتينوري.