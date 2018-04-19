دبي الأولى إقليمياً في الاقتصاد الأخضر وأبوظبي الثانية

تصدرت دبي المدن العربية والخليجية على مؤشر الاقتصاد الأخضر الصادر عن مؤسسة زي ين، بينما حلت أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً. وكانت دبي وأبوظبي المدينتين العربيتين الوحيدتين على المؤشر الذي ضم 47 مدينة في العالم. وأشار التقرير إلى أن دبي وأبوظبي هما المدينتان العربيتان في الشرق الأوسط اللتان تسجلان تقدماً كبيراً في انتشار وجودة الاقتصاد الأخضر.

وحلت دبي في المركز الـ 36 عالمياً، وتلتها أبوظبي في المركز الـ 38 بين مدن المؤشر. وسجلت دبي 346 نقطة في مجال انتشار الاقتصاد الأخضر و332 نقطة في مجال جودته، بينما سجلت أبوظبي 343 نقطة في مجال الانتشار و326 نقطة في مجال الجودة.

ووضع التقرير مدينة دبي في فئة المدن العالمية المنافسة بشدة في مجال الاقتصاد الأخضر مع بكين وسنغافورة وجروزني.