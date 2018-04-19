مواطن يفوز بمليون درهم جائزة من مصرف عجمان

أعلن مصرف عجمان عن نتائج سحب حساب «iWin» المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، الذي أُجري 5 إبريل الجاري، حيث فاز بالجائزة الكبرى والبالغ قيمتها مليون درهم إماراتي عبيد مطر علي الكتبي فرع القرهود بدبي، إلى جانب إعلان أسماء العديد من الفائزين بجوائز مالية مختلفة.

حساب «iWin» يمنح عملاء مصرف عجمان فرص عديدة للفوز بجوائز نقدية قيمة كجزء من محفظة المضاربة والأرباح، حيث يحظى العملاء الذين يقومون بفتح حساب التوفير «iWin» بمبلغ ألف درهم فأكثر، حيث تتضاعف فرص الفوز مع ارتفاع قيمة الإيداع.

ولدخول السحب ينبغي الحفاظ على توافر مبلغ ألف درهم كحد أدنى لمتوسط الرصيد في حساب«iWin» لكل ربع سنوي، كي يكون مؤهلاً لدخول السحب والفوز بالعديد من الجوائز الكبرى، حيث يتم تسجيل العميل تلقائياً سواء كان الحساب شخصي أو حساب مشترك للدخول في عملية السحب على العديد من الجوائز ويأتي من ضمنها الجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم.

وقال إقبال شيخ رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان «حساب iWin يأتي ضمن العديد من حسابات وبرامج الجوائز لدينا، ومع ازدياد التعاملات المالية سواء كانت أسبوعية أو شهرية تتضاعف كذلك فرص الفوز وذلك وفقاً للشروط والأحكام».

وأضاف: «استراتيجيتنا، تأسست على اثنين من القيم الأساسية: أولاً تعزيز خدماتنا وتطوير منتجاتنا المصرفية مع تقديم حلول رائدة وخدمات مصرفية متكاملة لتبسيط مستوى الخدمات المصرفية اليومية بشكل أكثر ملائمة لاحتياجات عملائنا، وثانياً تطوير موقعنا في القطاع المصرفي وفق أحدث الأسس الفنية مع تطوير ركائز البنية التحتية.