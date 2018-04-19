«مبادلة» تستعرض الأداء التشغيلي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة في مقر قصر الرئاسة بأبوظبي، أمس.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لسنة 2017، وأداء الشركة المالي والتشغيلي وسير العمل المتعلق بمشروعات الشركة داخل الدولة وخارجها. كما استعرضت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. حضر الاجتماع كل من معالي محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والعضو المنتدب لدى الشركة، وعبدالحميد سعيد، ومحمود المحمود.