افتتاح «عالم وارنر براذرز» في أبوظبي 25 يوليو

أعلنت شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، افتتاح المدينة الترفيهية عالم وارنر براذرز على جزيرة ياس بإمارة أبوظبي في 25 يوليو المقبل، بكلفة استثمارية وصلت إلى مليار دولار (3.7 مليارات درهم) لتكون المدينة المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «ميرال»، إن احتضان جزيرة ياس لمدينة عالم وارنر براذرز يعد بمثابة بصمة جديدة في سجل إنجازات الإمارة الرامية إلى المضي قدماً في تعزيز قطاع السياحة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

إضافة جديدة

وأضاف المبارك، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، أمس، أن المدينة الترفيهية الجديدة تعد إضافة جديدة لمعالم جزيرة ياس التي نطمح إلى أن تكون ضمن أكبر 10 وجهات بالعالم للعائلة بحلول 2022، مشيراً إلى سعادته بالشراكة مع وارنر براذرز لافتتاح هذه المدينة الترفيهية لتكون بذلك المدينة المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم.

وأوضح أن الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات بالمجال السياحي، مشيراً إلى أن السياح باتو يضعون الإمارات حالياً، خصوصاً إماراتي أبوظبي ودبي، على قائمتهم للوجهات السياحية المفضلة حول العالم. وتوقع المبارك مستقبلاً قوياً وواعداً لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع افتتاح العديد من المشاريع الثقافية مثل «متحف لوفر أبوظبي» إلى جانب التقليدية والترفيهية بما فيها «وارنر برذرز» و«عالم فيراري» و«ياس واتر وارلد». وتابع المبارك: في العام الماضي استقبلت إمارة أبوظبي قرابة 5 ملايين زائر بنمو 10% وفي العام الحالي نستهدف نمواً بنفس الأرقام والمعدلات.

وأضاف محمد المبارك: «وفي إطار حرصنا على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية، وكجزء من سعينا لتحقيق رؤية أبوظبي الطموحة نحو استقطاب مزيد من الزوار، يسعدنا أن نضيف تجربة عالم «وارنر براذرز» لضيوف جزيرة ياس من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بما أفرزته هذه الشراكة وقضاء مزيد من الأوقات المليئة بالتشويق والمرح».

هدف

من جهتها، قالت بام ليفورد، رئيس وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية: «عملنا مع شركائنا في شركة ميرال لنضع أشهر شخصيات ومعالم دي سي إنترتينمنت ولوني تونز وهانا-باربيرا على أرض الواقع بأدق التفاصيل ضمن أجواء مشوقة، معتمدين في ذلك على تقديم الخبرات والمنتجات الحصرية التي تواصل سرد قصة علامة وارنر براذرز التجارية، وهو ما يُعد هدفنا الأساسي، متطلعين إلى استقبال الضيوف في المدينة الترفيهية هذا الصيف».

ومنذ اللحظة الأولى لدخول عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعالم يقاتل فيه سوبر هيروز من أجل تحقيق العدالة، مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، إضافة إلى التعرّف إلى شخصيات الرسوم المتحركة على أرض الواقع؛ مثل باغز باني، وايل إي. كايوتي، سكوبي-دو.

إنجاز

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، إن نسبة إنجاز مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي، تصل إلى نحو 96%، فيما يجري العمل على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية تمهيداً للافتتاح المرتقب في يوليو .

وأضاف الزعابي أن تمويل إنشاءات المدينة تم بشكل ذاتي من خلال «ميرال»، من دون الحاجة إلى قروض من البنوك، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 6800 مهندس وموظف عملوا في هذا المشروع الضخم خلال فترة وجيزة لم تتخط 39 شهراً.

وأوضح أنه يجري حالياً العمل على بعض التشطيبات وأعمال البنية التحتية النهائية، مبيناً أن التصميم الداخلي للمدينة سيكون بمعايير عالية جديدة بما يغير من مفهوم الترفيه والسياحة في المنطقة.

عروض حية

ولفت الزعابي إلى أن المدينة ستضم نحو 56 شخصية كرتونية و6 مدن مختلفة، و29 لعبة و22 محلاً تجارياً و16 مطعماً، إضافة إلى عروض حية يومية، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على فندق سيكون بالقرب من المدينة على بعد 50 متراً، حيث يتم الآن وضع التصميمات وسيعلن عن تفاصيله قريباً.

وأشار إلى أن جزيرة ياس استقطبت في العام الماضي 27 مليون زائر ومن المتوقع ارتفاع العدد بشكل كبير خلال العام الحالي بعد افتتاح المدينة الجديدة، مبيناً أن الجزيرة تضم كذلك 2500 غرفة فندقية نطمح لزيادتها إلى 4 آلاف خلال الـــ 3 إلى 4 سنوات المقبلة.