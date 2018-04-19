مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يبحث التعاون مع كوريا الجنوبية

حث مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أمس أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع اتحاد الصناعات الدفاعية الكورية في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركته في معرض آسيا للخدمات الدفاعية 2018 الذي يختتم فعالياته في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.

وزار وفد من اتحاد الصناعات الدفاعية الكورية برئاسة يونغ هو كيم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد جناح الإمارات في المعرض، واطلع على منتجات وخدمات الشركات الوطنية العارضة والتي تشمل مختلف قطاعات تصنيع المركبات والآليات والمعدات العسكرية وأنظمة الذخائر الموجهة وقطاع الطيران والسفن الحربية والأمن الإلكتروني والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني.

واستمع الوفد الكوري خلال زيارته لعرض قدمه سلطان السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة حول تطور قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات وطبيعة المنتجات والمعروضات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والكوري.

وأكد السماحي أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى الى تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشترك مع نظرائه من المجالس والهيئات الدفاعية في مختلف دول العالم مشيدا في الوقت نفسه بالتجربة الكورية في هذا المجال.

وقال هناك مذكرة تفاهم أبرمناها في وقت سابق مع اتحاد الصناعات الدفاعية الكورية بهدف التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح السماحي أن مشاركات الشركات الوطنية العاملة في مجال التصنيع الدفاعي والأمني في هذا المعرض المهم فتحت لها آفاقاً واسعة للاطلاع على آخر التقنيات وأحدث التكنولوجيا المستخدمة في قطاعات الصناعة العسكرية والأمنية.