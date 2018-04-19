2500 عارض في سوق السفر العربي 2018

تستعد دبي لتنظيم الدورة 25 من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة بين 22 و25 أبريل بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 150 دولة مع توقع حضور 40 ألف شخص.

ويتضمن سوق السفر العربي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي 65 جناحاً وطنياً و100 عارض جديد. وستشغل الفنادق 20٪ من المساحة الإجمالية في المعرض وهي النسبة الأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض.

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي إن المعرض يبقى المنصة الأفضل للدخول إلى السوق بالنسبة للعديد من العلامات التجارية الدولية والإقليمية، وتعكس زيادة مساحة المعرض هذا العام الحجم الكبير للمشاريع والعلامات التجارية الجديدة التي شهدنا إطلاقها خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن المعرض سيسلط الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين والمتخصصين.

نمو

وأضاف أن قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون بشكل عام والإمارات بشكل خاص شهد نمواً كبيراً بحوالي 10 أضعاف وأكثر منذ افتتاح المعرض لأول مرة منذ 25 عاماً.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن سوق السفر العربي منصة مثالية لتسليط الضوء على العوامل الكامنة وراء نجاح مدينة دبي كوجهة جذابة لمجموعة متنوعة من المسافرين، حيث تواصل الإمارة دفع عجلة النمو السياحي بما يتماشى مع رؤيتنا السياحية لعام 2020.

وأضاف أن «دبي للسياحة» تواصل تنفيذ مشاريع لتطوير وتعزيز وترويج الركائز الأساسية لما يمكن أن تقدمه دبي سياحياً، وهو ما يساهم في اجتذاب أعداد أكبر من السياح، وفي الوقت ذاته يعزز من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويجعل من دبي مصدراً للمنافسة المستدامة للنمو في المستقبل.

وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات فيما يتعلق بالسوقين الروسي والصيني ساهم في زيادة التدفق السياحي من هذه الأسواق. ونقوم الآن بتنفيذ حملات ترويجية في العديد من الأسواق، لا سيما في الصين والهند وفي المنطقة، الأمر الذي انعكس على النمو السياحي من هذه الأسواق.

وقال: إن كافة مشاريعنا وأنشطتنا تعكس روح المبادرة الخلاقة 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام الماضي، كونها ترتكز على تقنيات جديدة تدعم أجندتنا نحو الإعلام الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. ونتطلّع وبالتعاون مع شركائنا خلال المعرض إلى تقديم تجارب مميزة لزوار جناح دبي تتنوع بين مشاهدة دبي بتقنية الواقع الافتراضي والتعرف على آخر التطورات والخطط المعتمدة لمعرض إكسبو 2020 وغيرها الكثير.

حجوزات مسبقة

وقال أوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة: الحجوزات المسبقة من أسواقنا الموردة قوية، ويأتي ذلك مدفوعاً بما شهدته دبي من إطلاق وجهات سياحية جديدة كبرى، بالتزامن مع تعزيز شبكات الطيران، بالتزامن مع أجواء الأمن والأمان التي تنعم بها دولة الإمارات، مما ينعكس إيجابياً على الزوار والعاملين في قطاع السياحة والعطلات على حد سواء.

وأضاف: بصفتها الشريك الفندقي الرسمي لمعرض سوق السفر العربي، ستقدم مجموعة إعمار للضيافة علاماتها التجارية الثلاث وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، و"روف للفنادق الحديثة"، إضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتركيزنا على تعزيز الابتكار للارتقاء بمعايير خدمة العملاء. وقال إن سوق السفر لعب دوراً إيجابياً في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة باعتباره واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في هذا القطاع، حيث يقدم هذا الحدث العديد من فرص الأعمال والنمو.

ومن جانبه قال أنور أبو منصر، مدير إدارة الوجهات والاستراتيجية والتشغيل في شركة فيجن لإدارة الوجهات السياحية: فخورون بشراكتنا مع معرض سوق السفر العربي مجدداً هذا العام. ونؤكد التزامنا بمواصلة المساهمة في تنظيم المعرض وإبراز دبي كوجهة سياحية مفضلة مع التركيز على كافة شرائح المجتمع..

ندوات وجلسات

وستستضيف دورة هذا العام نخبة من كبار المتحدثين ضمن سلسلة من الندوات وجلسات العمل لتسليط الضوء على مراحل نمو قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين وتحليل مستقبله في السنوات القادمة في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرات، والتقنيات والابتكارات الحديثة والتركيز المتزايد على مفهوم السياحة المسؤولة.

وسيتم تسليط الضوء على استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2018، وذلك ضمن جلسة خاصة تحمل عنوان "تجارب السفر المستقبلية"

فندق

من ناحية أخرى، أكد فندق ميلينيوم المطار دبي الذي رسخ مكانته كعنوان مرموق للمناسبات والفعاليات مشاركته في معرض سوق السفر العربي. ومن المقرر أن يعرض الفندق لزوار المعرض مجموعته المتميزة من الخدمات والأعمال والمرافق الترفيهية عالمية المستوى.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: المعرض يوفر فرصة ممتازة يمكن الاستفادة منها في التسويق لمرافقنا الرائعة التي تعد خياراً مثالياً لقطاع الاجتماعات والفعاليات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي يحتل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا حالياً.

كما أن المعرض يوفر لنا منصة مثالية لتعزيز شبكتنا الواسعة من العاملين في مجال تجارة السفر والسياحة من خلال تقوية دعائم شراكاتنا القيمة مع الجهات الفاعلة الرئيسية واستحداث فرص جديدة للأعمال التجارية. لذا فإننا نتطلع إلى التعرف عن كثب على الوجهات السياحية الجديدة في المعرض وآخر التطورات في تقنيات السفر التي تحدث تحولاً كبيراً في صناعتنا.

فورد

وأعلنت فورد أنّ طراز تورنيو كاستم الجديدة المخصّصة لنقل الركاب - التي تؤمّن خدمة النقل الراقية لما يصل إلى تسعة ركاب وتتوفر بإصدار "بريميوم" ستطل للمرة الأولى في المنطقة من خلال سوق السفر العربي.

كما سيتمّ عرض السيارة الرياضيّة المتعدّدة الاستعمالات SUV البارزة لدى فورد، سيارة فورد إكسبيديشن 2018 الجديدة كليا بطرازها البلاتينوم الفاخر، إلى جانب تورنيو الجديدة لتقدّم لشركات نقل الشخصيات البارزة ورجال الأعمال الخيار المثاليّ للمركبة الفخمة التي تلبّي احتياجاتهم.

وتتوفّر تورنيو كاستم بـ3 فئات، مستهدفةً خدمات حافلات نقل الركاب للفنادق والمطارات، وشركات تنظيم الرحلات السياحيّة، وشركات نقل الشخصيات البارزة وشركات تأجير حافلات النقل الخاصة، إضافة إلى خدمات نقل الموظفين وسيارات التاكسي.

منتجات خاصة لمسافري الترانزيت

أكد تيري أنتينوري النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، أن طيران الإمارات طرحت منتجات خاصة بمسافري الترانزيت لمنحهم الفرصة لزيارة دبي، خاصة أن نحو 70% من مستخدمي مطار دبي هم من مسافري الترانزيت، مشيرا الى أن منح الفرصة لهؤلاء لقضاء عطلات في الإمارة استثمار مهم بالنسبة للناقلة وللقطاع السياحي في دبي.

وقال إنه عندما انطلق سوق السفر العربي في 1993 كان حجم أسطول طيران الإمارات 15 طائرة فقط تغطي 32 وجهة. ونقلت الشركة في ذلك التاريخ مليوني مسافر، أما الآن فقد أصبحت طيران الإمارات أكبر ناقة دولية تخدم 159 وجهة في 85 دولة عبر أسطول من 270 طائرة منها 102 طائرة من طراز إيه 380 تخدم 48 وجهة في العالم، كما نقلت الطائرة العمالقة 96 مليون مسافر منذ 2008.

وأضاف أن الناقلة تعمل حالياً على إعادة توزيع السعة المقعدية التي توفرها على بعض وجهاتها خلال الشهرين المقبلين، حيث يتراجع الطلب على السفر بما يتناسب مع حجم الطلب على الوجهة.

وأوضح إن طيران الإمارات أطلقت 3 وجهات للمسافرين في 2017، وستطلق عدداً من الوجهات هذا العام ومن بينها ستانستيد في لندن وسانتياغو في تشيلي، فضلاً عن المزيد من الوجهات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.