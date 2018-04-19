«هايبرلوب» بين أبوظبي ودبي 2020

أبرمت «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع الدار العقارية، لبدء الأعمال الإنشائية في مشروع نظام «هايبرلوب»، ومركز الابتكار «إكس أو سكوير» الخاص بالشركة، و«مركز زوار هايبرلوب» في أبوظبي.

ويتخذ المشروع موقعه في أرض مملوكة من قبل شركة «الدار» بمنطقة سيح السديرة في أبوظبي، بالقرب من مشروع «الغدير السكني» التابع لـ«الدار»، وتتمتع الأرض بموقعها المميز بين إمارَتي دبي وأبوظبي، بالقرب من موقع تنظيم معرض «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم الدولي.

مشاريع التطوير

وتخطط «هايبرلوب تي تي» لإنشاء الخط الخاص بالنظام على عدة مراحل انطلاقاً من مسافة 10 كم كمرحلة أولية، مع عزمها على تنفيذ المزيد من مشاريع التطوير التي تهدف لإنشاء شبكة «هايبرلوب» تجارية تغطي أنحاء الدولة وخارجها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «هايبرلوب تي تي» عن انطلاق العمليات الإنشائية لأول نظام اختباري بالحجم الكامل مخصص لنقل الركاب والبضائع في مدينة تولوز الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز وتسليم أول كبسولة ركاب لنظام «هايبرلوب» في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم تجميع الكبسولة واختبارها في مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن تدخل حيز الاستخدام في دولة الإمارات.

وقال بيبوب جريستا رئيس مجلس إدارة شركة «هايبرلوب تي تي»: «تشكل الاتفاقية حجر الأساس لإنشاء أول نظام (هايبرلوب) تجاري في العالم هنا في دولة الإمارات، ويهدف هذا الأمر في نهاية المطاف لربط أبوظبي بمدينة العين وإمارة دبي والعاصمة السعودية الرياض. وفي ظل الدعم الذي توفره الجهات التنظيمية، نحن نأمل أن يستهل القسم الأول من المشروع عملياته التشغيلية بحلول موعد معرض (إكسبو 2020)».

أثر إيجابي

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار: «نحن سعداء بهذا التعاون مع (هايبرلوب تي تي) التي ستجلب إحدى أهمّ وأسرع تكنولوجيات النقل في العالم إلى أبوظبي. ونظراً إلى موقع منطقة سيح السديرة المثالي في الدولة، على مقربة من بعض المناطق التي تشهد نمواً كبيراً في أبوظبي وفي دبي، فإنه من المنطقي أن نسعى لتوفير وسائل وفرص النقل السريعة لخدمة تلك المنطقة، لا سيما وأننا نرى أن تكنولوجيا (هايبرلوب) سيكون لها أثر إيجابي في حياة المقيمين في مجمّعاتنا السكنية، ونحن متشوّقون لرؤيتها على أرض الواقع».