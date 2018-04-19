60 ألف زائر للدورة 44 من معرض «الساعات والمجوهرات»

احتفى مركز إكسبو الشارقة بنجاح الدورة 44 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي استقطبت 60 ألف زائر، وشهدت مشاركة 500 عارض. جاء ذلك خلال حفل حضره وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد الحزامي عضو مجلس الإدارة وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وتسلمت سعاد محمد (عمانية) مفاتيح «بي إم دبليو» وهي الجائزة الكبرى، ومحمد شجاعي من أبوظبي وأميرة صفر من الشارقة وعائشة المطروشي من عجمان وعائشة السويدي من رأس الخيمة، نصف كيلوغرام ذهباً. وتسلم بدر بن عطّاف ومريم الجسمي ودافال سافلا من دبي، وأحمد سعيد من دبا الفجيرة، وكاليبا ساداسيفام من الشارقة، قطعاً من الألماس.