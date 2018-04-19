100 اجتماع بين المستثمرين بمنتدى «دبي ـ تشنغدو»

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً فعاليات منتدى أعمال دبي- تشنغدو 2018 الذي عقد في مدينة تشنغدو الصينية على هامش زيارة بعثة تجارية رفيعة المستوى ترأستها الغرفة إلى المدينة مع انطلاق كأس دبي تشنغدو الدولي للخيول الذي نظم بالتعاون بين مجموعة ميدان وحكومة مقاطعة سيشوان الصينية.

وضمت البعثة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ومحمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعدداً من ممثلي القطاع الخاص في دبي، حيث عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي هدفت لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة بين دبي ومدينة تشنغدو الصينية.

وعقد ممثلو القطاع الخاص أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع الشركات الصينية على هامش الزيارة، حيث تنوعت قطاعات الشركات الصينية المشاركة باللقاءات لتشمل قطاعات التجارة والأغذية والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية، حيث بلغ عدد الشركات الصينية من مدينة تشنغدو اكثر من 55 شركة.

وحضر منتدى الأعمال 200 شخصية رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص تقدمهم لي جي، نائب حاكم مقاطعة سيشوان الصينية، والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى الصين حيث استعرض بوعميم أمام الحاضرين الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي للمستثمرين الصينيين.

ولفت إلى أن الصين تشكل وجهة رئيسية لتجار دبي باعتبارها أكبر شريك تجاري للإمارة بتجارة غير نفطية بلغت 48 مليار دولار في 2017، في حين تخطى عدد الشركات الصينية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة 3,400 شركة، في حين يعتبر المستثمرون الصينيون أكبر المستثمرين كذلك في القطاع العقاري .

دورات تدريبية

من ناحية أخرى، اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، احدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة، أخيراً سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة لأصحاب الأفكار الـ 50 المتأهلة للمرحلة التالية من «مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية» في دورتها الثالثة.

وساهمت هذه السلسلة من الدورات التدريبية، التي أقيمت في فندق روف دبي مارينا، بتوفير الدعم للمشاركين والمتأهلين للمسابقة، ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم وأفكارهم التجارية الابتكارية إلى أرض الواقع، حيث سلطت الضوء على مفهوم وأهمية التسويق.

وأدار هذه الدورات التدريبية أحمد عبد الوهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نكست أرابيا» حيث عرّف المشاركين بالخطط والأساليب الحديثة للبدء بالمشاريع التجارية.

وقالت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن هذه الورش تعتبر منصة مثالية لأصحاب الأفكار الـ 50 المتأهلة للمرحلة التالية من المسابقة لكونها تعرف المتأهلين بأفضل الممارسات وكيفية تحويل أفكارهم التجارية المبتكرة إلى مشاريع حقيقية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في العرض التقديمي. وأضافت إن مشاركات الدورة الثالثة من المسابقة فاقت التوقعات مع استقبال المسابقة لأكثر من 300 فكرة مبتكرة في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.