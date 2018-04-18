4.9 % نمو مساهمة السياحة في ناتج الإمارات 2018

بلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017، بما يعادل 154.1 مليار درهم، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9% خلال 2018، ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8% حتى 2027، على أن تصل نسبة الزيادة إلى 10.6% ما يعادل 234.2 مليار درهم بحلول 2028.

جاء ذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحي لعام 2018، والذي تضمن ملخص المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة من حيث تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات السياحية، وتطور معدلات الإنفاق للسائحين خلال 2017 مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال الفترة من 2018 حتى 2028، وذلك على المستويين العالمي والمحلي لمؤشرات القطاع السياحي.

توقعات

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص الدولة على متابعة ما ترصده التقارير الدولية بشأن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمختلف القطاعات التنموية وتوقعات النمو خلال السنوات المقبلة في ضوء المعطيات والبيانات المتاحة.

وقال إن البيانات الصادرة عن تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018، تعطي العديد من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها الدولة لتطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته عالمياً، فضلاً عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن الإمارات نجحت خلال الفترة السابقة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة، من خلال جودة البنية التحتية، وتوفير قطاع خدمات متقدم ومبتكر، فضلاً عن ريادتها العالمية في مجال النقل الجوي، إلى جانب الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، ومتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات الدولة والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة في الدولة، وفقاً لبيانات التقرير، استحواذ قطاع السياحة على نسبة 9.5% من إجمالي سوق العمل بالدولة خلال 2017 بما يعادل 585.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة ارتفاعاً بمقدار 3.2% خلال 2018 ليصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 آلاف فرصة في 2018، على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8 % إلى 720 ألف فرصة عمل في 2028 أي ما يقارب من 10.2% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.

فيما أفاد التقرير بأن إنفاق الزائرين خلال 2017 سجل 123.5 مليار درهم أي ما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 % خلال 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم في 2028 أي ما يعادل 6.5% من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت.

كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة حوالي 25.4 مليار درهم أي ما يعادل 8% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 62.1 مليار درهم بحلول 2028 وذلك بما يعادل 11.2% من إجمالي الاستثمارات بالدولة. أيضاً توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر بحلول 2028.

زيادة

وعلى المستوى العالمي، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي حوالي 10.4%، بما يعادل 8272.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4% خلال 2018، وأن تحقق زيادة سنوية في حدود 3.8% حتى 2028 لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي إلى 11.7% بما يعادل 12450.1 مليار دولار.

وعلى صعيد أسواق العمل، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بالعالم بنسبة 9.9% ما يقدر بـ 313.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3% خلال 2018 ليصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل.

وأفاد التقرير بأن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال 2017 مبلغ 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5% من إجمالي الصادرات بالعالم ومتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون دولار في 2028 أي ما يعادل 6.9% من إجمالي الصادرات بالعالم. وبلغت الاستثمارات السياحية بالعالم 882.4 مليار دولار بما يعادل 4.5% من إجمالي الاستثمارات خلال 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 1408.3 مليارات دولار بحلول 2028 بما يعادل 5.1% من إجمالي الاستثمارات حول العالم.