دور عالمي للإمارات في تطوير تقنيات «بلوك تشين»

أكدت «دو»، التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» أن المبادرات الحكومية التي تستهدف توظيف تقنيات «بلوك تشين» في إسعاد المجتمع والتحول لاقتصاد المعرفة عززت من دور الإمارات على المستوى العالمي في تطوير أنظمة سلسلة التعاملات الرقمية.

وقال جهاد طيارة، نائب الرئيس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأعمال التجارية في «دو»، خلال جلسة نقاش نظمتها شركة دو أمس حول تكنولوجيا سلسلة التعاملات الرقمية بلوك تشين تحت عنوان « استكشاف آفاق تكنولوجيا بلوك تشين»، إنه في ظل الخطط الحكومية للاستفادة من تقنية البلوك تشين ستصبح منصة عالمية للاستفادة من هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة.

مشاريع رائدة

وأضاف طيارة: لدى دبي العديد من المشاريع الرائدة فيما يتعلق بتوظيف هذه الشبكة عبر استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل 50% من التعاملات الحكومية الاتحادية إلى منصة «بلوك تشين» بحلول 2021، والتي ستساهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما يسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية.

تخطيط استراتيجي

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا بلوك تشين، التقنية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في التخطيط الاستراتيجي لصناع القرار عبر مختلف القطاعات، كما ركزت الجلسة على مناقشة أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها استخدام هذه التكنولوجيا لمواجهة التحديات المتعلقة بالثقة والمساءلة والشفافية في المدينة الذكية مستقبلاً، إلى جانب الخطوات الواجب اتخاذها لتبني هذه التكنولوجيا واعتمادها عبر القطاعات.

وقال طيارة إن تعزيز أمن وسلامة البيانات هي المفتاح الأساسي في عالم سريع التحول باتت فيه معظم التفاعلات تتم بطرق رقمية بحتة. وفي ظل هذه التحولات المثيرة، قامت دو بعملية نشر تجريبي لتكنولوجيا بلوك تشين في قطاع خدمات الرعاية الصحية بدولة الإمارات. وتسعى من خلال ذلك إلى تعزيز رؤية الاقتصاد الرقمي وتبني أحدث تقنيات الجيل القادم لتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وتهدف سلسلة ندوات المعرفة في عالم الاتصال إلى تسليط الضوء على آفاق وفوائد التقنيات الحديثة مثل بلوك تشين وإنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها، إضافة إلى تزويد أصدقائنا الإعلاميين بمعلومات دقيقة حول هذه التقنيات وفوائدها.

تحول رقمي

وتعتبر بلوك تشين تقنية غاية في الأهمية في عصر التحول الرقمي، إلا أن تنفيذها ونشرها سيستغرق بعض الوقت كما هو الحال مع أي تقنية جديدة. ويتم حالياً تجريب هذه التقنية من خلال حالات استخدام تنفذ على نطاق ضيق. وكانت دو قد أعلنت عن شراكة مع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية بدولة الإمارات لتطبيق تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» على السجلات الطبية الإلكترونية الخاصة بالمرضى في جميع المستشفيات التابعة للمجموعة. وتأتي هذه المبادرة من دو، بصفتها عضواً في المجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي تم تأسيسه برعاية مؤسسة دبي للمستقبل بهدف اختبار وتسريع نشر تكنولوجيا بلوك تشين عبر كافة القطاعات بالدولة.

ابتكار

وتعد سلسلة ندوات المعرفة في عالم الاتصال، التي تنظمها دو بشكل دوري مع وسائل الإعلام المحلية، بمثابة منصة مبتكرة لتبادل المعرفة ومناقشة أهم الموضوعات على مستوى القطاع. ويقدم الجلسات الحوارية أعضاء تنفيذيون في دو، حيث يشاركون رؤى ومعلومات حول أحدث التقنيات الجديدة.