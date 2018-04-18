الإمارات الـ20 عالمياً في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي

احتلت الإمارات المركز الــ20 عالمياً على مؤشر موقع «ستاتيستا» «www.statista.com» الشبكي الألماني لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2017، والذي أعلنه الموقع في تقرير صدر عنه مؤخراً.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2017 وفقاً للمؤشر 40,162 دولاراً، لتتفوق بذلك على دول عريقة تمتلك اقتصادات قوية مثل اليابان التي احتلت المركز الــ22، حيث بلغ نصيب الفرد فيها من ناتجها المحلي الإجمالي 38,828 دولاراً؛ المملكة المحتدة التي احتلت المركز الــ23 برصيد 37,813 دولاراً؛ فرنسا التي احتلت المركز الـ24 برصيد 37,925 دولاراً؛ كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الــ27 برصيد 29,511 دولاراً؛ وسلطنة بروناي دار السلام، التي احتلت المركز الـ28 برصيد 28,740 دولاراً.

وقد احتلت لكسمبورغ صدارة مؤشر «ستاتيستا»، إذ بلغ نصيب الفرد فيها من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي 101,715 دولاراً؛ فيما احتلت سويسرا المركز الثاني برصيد 78,245 دولاراً. وتوقع «ستاتيستا» أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بصورة مطردة خلال العام الحالي 2018، ثم العامين المقبلين 2019 و2020، حيث سيبلغ 40,255 دولاراً، ثم 41,182 دولاراً، ثم 42,053 دولاراً، على التوالي. ويعد موقع «ستاتيستا» من أبرز البوابات الشبكية المتخصصة في نشر الإحصاءات، والبحوث والدراسات الاقتصادية على مستوى العالم.