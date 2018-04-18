حامد بن زايد: القطاع العقاري يشهد ازدهاراً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة 12 لمعرض سيتي سكيب أبوظبي 2018، بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارات محلية وعالمية وبنوك ومؤسسات تمويل وباقة من كبار المطورين العقارين في الدولة.

وتفقد سموه أجنحة الهيئات الحكومية والشركات العقارية المشاركة في المعرض بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لمدة 3 أيام، حيث رافق سموه خلال الجولة الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه خلال الجولة على التطورات في المشروعات التي تطرحها الأجنحة الوطنية المشاركة.

تطور وازدهار

وأبدى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إعجابه بحجم المشاركة الواسعة في المعرض ومستوى التنظيم، مؤكداً أن القطاع العقاري في الدولة يشهد تطوراً وازدهاراً في ظل متابعة ودعم مستمر من قيادة الدولة الرشيدة.

وشملت جولة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان جناح دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بحضور فلاح الأحبابي رئيس الدائرة، وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث استمع سموه لمشروع البيانات المكانية الجديد الذي يتيح تسجيلاً فورياً للوحدات العقارية المباعة في المعرض، وهو الأول من نوعه في أبوظبي، حيث يحصل المشتري بعد تسديده لأول دفعة خلال المعرض على سند تسجيل مبدئي لوحدته العقارية من الدائرة.

وكشفت الدائرة عن مؤشر أو منصة «إيجارات أبوظبي» الذي أعدته على مدار سنوات، ويستند إلى العقود الإيجارية الموثقة لديها، ويضم المؤشر مناطق أبوظبي والظفرة والعين.

وأكدت الدائرة أن إطلاقها للمنصة يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها نحو «التحول الرقمي» ولتعزيز خدماتها في القطاع العقاري واستجابة للتوجهات الحكومية الاستراتيجية المتصلة بإسعاد المجتمع.

تبادل الخبرات

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن مشاركة الدائرة في المعرض تشكل فرصة مهمة للدائرة تعمل من خلالها على تعزيز علاقات التعاون مع جميع الأطراف المعنيين وشركائها بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب معهم من خلال إبراز مستوى التطور الذي تمكنا من تحقيقه. وقال: تُشكل مشاركتنا في معرض سيتي سكيب فرصة نقترب فيها أكثر إلى الجمهور، ونطلعه على باقة الخدمات المتاحة. كما يُمكننا هذا الموعد السنوي من إطلاع زوارنا على مختلف الخدمات التي تقدمها، والتي تسعى من خلالها إلى إسعاد الجميع من خلال قياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمـة باستخدام أجهزة قياس مخصصة لذلك.

ولفت إلى أن الدائرة تسعى من خلال مشاركتها هذا العام في المعرض إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الخدمات الشاملة التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وإسعادهم، وتُسهم في تحسين معايير جودة الحياة في أنحاء إمارة أبوظبي بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي وخطة أبوظبي.

خدمات إلكترونية

وأوضحت الدائرة أنها توفر ما يفوق عدده 330 خدمة بلدية تشمل عدد 150 خدمة إلكترونية من بينها تسجيل عقود العقارات المباعة التي ستقدمها الدائرة كخدمة فورية وحصرية طيلة فترة فعاليات المعرض هذا العام. كما وفرت الدائرة عبر منصتها جهاز قياس رضا المتعاملين الجديد الذي ستقوم الدائرة بإطلاقه والعمل به في جميع مراكز إسعاد المتعاملين في كل بلديات الإمارة بهدف ضمان الارتقاء بمستوى رضا المتعاملين على الخدمات إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الميزات التحليلية والتقارير اليومية التي ستمكن القائمين على أعمال الدائرة من اتخاذ القرارات الصائبة والمدروسة.

واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان لشرح مفصل في جناح هيئة أبوظبي للإسكان حول مشاريع وخدمات الهيئة، ورؤيتها لتوفر إمكانية التسجيل والاستعلام عن الطلبات الإسكانية، كما اطلع على مشروع فيلا الواحة المستدامة، والذي يسهم تصميمها في تقليل الاستهلاك في الكهرباء بنحو 70 % وتقليل انبعاث الكربون وخفض الحرارة.

وقدم حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، شرحاً إلى سمو الشيخ حامد بن زايد رؤية الهيئة لإسعاد المواطنين عبر توفير التصاميم المتميزة لمساكنهم، مؤكداً حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في توفير المسكن المناسب تحقيقاً لأهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية والتي تحرص على توفير المسكن الملائم للمواطنين في ظل نظام مستدام.

الفيلا المستدامة

وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تتيح خلال مشاركتها في المعرض نموذج الفيلا المستدامة، فيلا الواحة، التي تتميز بتصميمها الذي يتوافق مع متطلبات الاستدامة لفئات اللؤلؤتين و3 و4 لآلئ والتي تحقق المرونة اللازمة وتتماشى مع مختلف احتياجات الأسر المواطنة، وتتميز بنمطها الحديث بتفاصيل تقليدية تعود إلى البيئة الإماراتية ويسهم تصميم الفيلا في تقليل الاستهلاك في الكهرباء بنسبة تصل الى70%، وتقليل الانبعاث كما يعمل هذا التصميم المستدام على خفض الحرارة، إذ تمتلك الفيلا مساحة مضاءة تصل إلى 40% من مساحة الطابق.

وأكدت الشركات المشاركة الإقبال الجيد الذي لاقاه معرض سيتي سكيب أبوظبي في يومه الأول، مشيرة إلى أن المعرض يؤكد جاذبية سوق أبوظبي العقاري.

وشهد المعرض أمس حضوراً قوياً من كبار المطورين العقارين من داخل الدولة وخارجها بمن فيهم شركة الدار العقارية، بلوم القابضة وإمكان العقارية وماج وعزيزي وطموح وبني ياس وتلال الشارقة، وقام رؤساء الشركات بعرض أحدث مشاريعهم، وأطلعوا الجمهور على المشاريع المستقبلية، كما شهد المعرض مشاركة قوية من مؤسسات التمويل.

وكشفت بلوم القابضة عن مجموعة من المشاريع المتعددة الاستخدامات باستعراض مشاريع قائمة مثل بلوم هايتس وبلوم تورز في دبي، وبارك ـ يو وسوهو سكوير في أبوظبي.

منصة تواصل

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم القابضة، أهمية تواجد الشركة في المعرض وقال: مشاركتنا تؤكد مدى اهتمامنا بسوق العقارات المحلي، كما تسهم في تعزيز حضورنا على الأسواق الدولية الرئيسية.

وأشار إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية للتواصل مباشرة مع المشترين من داخل الدولة وخارجها المهتمين بعروضنا المختلفة.

وأوضح معن العولقي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في «الدار»، أن سيتي سكيب يشكل منصة رئيسية للشركة لإطلاق نخبة مشاريعها، منوهاً بأن المعرض يتيح أحدث التطورات ويجذب اهتمام الزوار والمستثمرين والعملاء وخبراء الصناعة على السواء.

وقال: «مع إطلاق مشروعنا، الغدير، نتطلع قدماً لثلاثة أيام مزدحمة من المبيعات والتعارف والمناقشات والاستعراضات».

وشهد جناح شركة الدار إقبالاً من المشترين الذين سجلوا لشراء وحدات الحي الأول بالمرحلة الأولى والذي يضم 611 وحدة سكنية وفيلا.

وذكر أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة، أن الدورة الحالية لسيتي سكيب تتميز بتنوع المشاريع المعروضة، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت المرحلة الثانية من مشروع «الجادة»، بعد أشهر قليلة من الإعلان عن المشروع في سبتمبر 2017.

«طموح» تكشف عن تحفة «شكراً زايد»

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان وليّ عهد أبوظبي، كشفت طموح للاستثمار أمس عن تحفة فنية صممت تخليداً لذكرى الوالد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للتعبير عن الامتنان والمحبة لإرثه، في جناح الشركة في سيتي سكيب أبوظبي.

وكشف سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رسمياً عن تصميم القطعة الفنية خلال اليوم الأول من سيتي سكيب أبوظبي بحضور كل من غانم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة طموح للإستثمار والفنانة الإماراتية أشواق عبد الله.