كبار المطورين متفائلون بانتعاش سوق أبوظبي العقاري

أعرب كبار المطورين العقاريين المشاركين في «سيتي سكيب أبوظبي 2018»عن تفاؤلهم بصعود السوق العقاري في أبوظبي العام المقبل مؤكدين أن أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية في أبوظبي أصبحت مغرية وجاذبة وأن الفرصة مواتية حالياً لشراء العقارات بهدف تحقيق الأرباح خلال السنوات المقبلة.

وأكد جاسم صديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية المالكة لشركة إمكان أن السوق العقاري في أبوظبي شهد حالة تذبذب بين الارتفاع والانخفاض السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العامين الحالي والماضي شهدا تراجعاً في أسعار بيع الوحدات السكنية والإيجارات السكنية لدرجة أن الأسعار والإيجارات المطروحة حالياً يصعب تصور انخفاضها أكثر.

وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد دورة انخفاض لكن يتميز بأنه متماسك ومازال عائده الاستثماري جيداً حيث يصل إلى 8% وهي نسبة جيدة .

ونوه صديقي إلى أن المشتري اليوم ينظر لجودة العقار بصفة خاصة ومدى تناسبه لظروفه المالية، مشيراً إلى مشاريع الشركة في جزيرتي الريم والسعديات لاقت إقبالاً جيداً وتم بيع جميع وحداتها في غضون أيام قليلة والسبب يرجع إلى جودة العقار المطروح للبيع.

ويعتقد صديقي أن سوق الشراء والإيجار سيشهد صعوداً العام المقبل .

مرحلة جديدة

وأوضح علي عيد المهيري المدير التنفيذي لـوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» أن سوق أبوظبي العقاري شهد تراجعاً في الإيجارات بصفة خاصة العام الماضي بنسبة لا تقل عن 10% ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال العام الجاري بنسبة طفيفة بين 1% إلى 2% وما حدث في الإيجار حدث في البيع أيضاً لكن السوق سيستقر نهاية العام الجاري وسيبدأ مرحلة صعود جديدة عام 2019 وسنشهد مرحلة جديدة من زيادة الأسعار والإيجارات لكنها لن تكون زيادة كبيرة ومفاجئة على أية حال فإن السوق العقاري مستقر حالياً.

ووصف سامح مهتدى الرئيس التنفيذي لشركة بلوم القابضة أن السوق العقاري في أبوظبي حالياً مستقر وهادئ ويتميز بوجود معروض أكبر وأن الوقت الحالي يعد أفضل وقت للاستثمار والشراء في ظل وجود تسهيلات مغرية للدفع وأسعار جيدة للغاية، منوهاً إلى أن بلووم طرحت عروضاً للتملك في مشاريع سوهو سكوير وبارك فيو في السعديات بدون دفعة أولى وإعفاء من رسوم التسجيل العقاري التي تبلغ 2% وكذلك الإعفاء من رسوم الخدمة خلال العام الأول، كما أن الشركة تتوقع أن لا يقل عائد مشاريعها في دبي عن 7.5% العام الجاري.

وأوضح أن 2018 يعد عام تسليم المشاريع لشركة بلووم حيث تقوم بتسليم 3 مشروعات هي فاية وسوهو سكوير وبارك فيو في أبوظبي تضم أكثر من 1000 وحدة خلال العام الحالي، وتم بيع أكثر من 95% من وحداتها، كما أن الأعمال الإنشائية متواصلة في برجي بلووم تاورز بي وبلووم هايتس بي في جميرا فيلدج في دبي وتم بيعهم بالكامل ومن المقرر تسليم البرج الأول نهاية العام المقبل والبرج الثاني في عام 2020 لافتاً إلى أن بلووم تعتزم تأجير وحدات لمن يريد من الملاك بعائد سنوي مضمون على الاستثمار.

تنافس قوي

وأشار خلدون صالح الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية أن السوق العقاري ممتاز للغاية وجاذب والدليل أن كل مشاريع الشركة تباع في وقت قياسي ويرجع ذلك لأنها تباع بطرق دفع متميزة مثل الأقساط الشهرية القليلة والسوق يشهد حالياً تنافساً قوياً بين المطورين ونري وحدات تعرض بأسعار تصل لنحو 250 ألف درهم وهو ما لم يكن متوافراً خلال الفترات السابقة، حيث كان التركيز ينصب على الإسكان الفاخر وليس المتوسط ونعتقد أن السوق مازال قوياً ومستقراً ومؤهلاً للنمو.

وذكر موفق القداح الرئيس التنفيذي لـ(ماج) أن الشركة ستدخل قريباً سوق أبوظبي باعتباره من الأسواق الغنية عقارياً سواءً على مستوى الشراء أو الإيجار، منوهاً إلي أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إعادة تصحيح لتلبية متطلبات واحتياجات السكان حيث إن المستهدف هو المشتري النهائي ونشهد عروضاً مميزة لتمويل شراء العقارات. وأوضح فيليت كومار مدير وكالة البيع في «إم بي إم» العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي أن حركة بيع العقارات في أبوظبي جيدة خلال الوقت الحالي لافتاً إلي أن المصرف يروج في المعرض لبيع برج وتأجير آخر ضمن أبراج هورازين لشركة طموح في جزيرة الريم.

وأضاف قمنا ببيع 70% من وحدات البرج الأولى ومازال متبقياً لدينا 89 وحدة من إجمالي 300 وحدة كما تم تأجير 75% من وحدات البرج الثاني البالغ عددها 400 وحدة ومتفائلين بالسوق العقاري في أبوظبي.

مشاريع

قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار أن الشركة متفائلة بأوضاع السوق العقاري في الإمارة وأن السوق يحتاج لنوعية معنية من المشاريع خاصة مشاريع الإسكان التي تتوجه لشريحة ذوي الدخول المتوسطة، وبلا شك فإن هذه الشريحة كبيرة وتحتاج لسكن سواء للعيش أو الاستثمار والمهم أن نلبي احتياجات هذه الفئة وهذا ما شهدناه في مشاريعنا الأخيرة .