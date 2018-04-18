شركات عقارية تترقب الوقت المناسب لطرح أسهمها في البورصة

تترقب شركات عقارية عاملة في الدولة الوقت المناسب لطرح أسهمها في سوق الأسهم المحلية في خطوة تستهدف من خلالها تمويل توسعاتها ومشاريعها المستقبلية، وفق مسؤولين تنفيذيين تحدثوا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي 2018.

والعام الماضي طرحت شركة إعمار العقارية شركتها التابعة «إعمار للتطوير» في سوق دبي المالي في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق المالية وتنويع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.

بلووم

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن فكرة طرح أسهم الشركة في سوق الأسهم لا تزال قائمة لكن ننتظر التوقيت المناسب لإتمام تلك الخطوة المهمة.

وأضاف مهتدي: «فكرة الطرح لا تزال قائمة والجاهزية موجودة، وبالفعل لدينا شركات تقدم لنا المشورة مثل هيرميس وني واي» وسنعلن عن أي تفاصيل جديدة في هذا الصدد في حينها.

وأوضح مهتدي أن طرح الأسهم لن يكون خلال العام الجاري لكنه ربما يكون في العام 2019 بشرط تحسن السوق، مشيراً إلى أن الشركة لم تحدد حتى الآن الحصة المتوقع طرحها أو السوق المالية المستهدفة، مرجحاً أن تكون بورصة أبوظبي للأوراق المالية.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» للتطوير العقاري، إن الشركة لم تضع خطة بتاريخ محدد لطرح أسهمها في سوق المال، مضيفا: لكن خيار الطرح في البورصة جيد جدا لأي شركة حيث يساعد على تمويل توسعاتها.

وأضاف الهندي إن الشركة لا تفكر حالياً في إتمام خطوة الطرح في البورصة لكنها قد تفكر في المستقبل انتظاراً للوقت المناسب، مشيراً إلى أن الشركة تركز بشكل كبير على التوسع والنمو في أبوظبي والإمارات وأيضا خارج الدولة في مصر والمغرب لتوسيع خارطة مشاريعها.

تلال

من جانبه، قال خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، التي تتخذ الشارقة مقراً لها، إن الشركة ليس لديها خطط حالياً لطرح أسهمها لكنها قد تفكر في المستقبل بهدف التوسع والنمو.

وأضاف الشيباني أن تحول الشركة إلى مساهمة يعد بمثابة مرحلة مهمة لتطور ونمو أي شركة خصوصاً وأن الأسواق المالية في الإمارات جيدة ومن بين الأكثر استقراراً بين بورصات المنطقة.