الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الإنترنت

تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان. وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت بين سكان الإمارات 99%، أو ما يصل إلى 9.2 مليون نسمة.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 3.74 مليار شخص حتى نهاية العام الماضي 2017، مقابل 3.26 مليار شخص في نهاية العام السابق له. وذكر موقع «هوستنغ فاكتس» أن آسيا هي القارة التي تشمل أعلى رقم من مستخدمي الإنترنت، حيث يصل عدد المستخدمين فيها إلى 51% من مستخدمي الإنترنت في العالم، تليها أوروبا بنسبة 17%.

وأكبر عدد مطلق من مستخدمي الإنترنت، حسب الدول، يوجد في الصين، حيث بلغ عدد مَنْ يستخدمون الشبكة العالمية 731 مليون شخص، يمثل 25% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في العالم، مقابل 21.97% قبل عامين. ويصل عدد مستخدمي الإنترنت في الصين إلى ضعف سكان الولايات المتحدة.

وبلغت المبيعات عبر الإنترنت 2.1 تريليون دولار العام الماضي، فيما بلغت قيمة الإعلانات التجارية على الشبكة العالمية 205 مليارات دولار، مقابل 192 مليار دولار عبر التليفزيون.