صندوق النقد:الإمارات تفوقت على دول متقدمة في مؤشر تبنّي الرقمنة

ذكر صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات قد تفوقت على دول عريقة مثل المملكة المتحدة وكندا في مؤشر تبني الحكومات للرقمنة.

جاء ذلك في سياق تقرير نشره صندوق النقد الدولي مؤخراً بعنوان «الرهان الرقمي: التقنية الجديدة تحول السياسة الرقمية». واستشهد تقرير بآخر معلومات متوافرة من واقع أحدث مؤشر عن تبني الحكومات الرقمنة، والذي أصدره البنك الدولي في عام 2017. وحققت دولة الإمارات رصيداً مرتفعاً على هذا المؤشر، فاق كافة الدول العربية.

حيث سجلت 77%، فيما سجلت المملكة المتحدة وكندا 73% و69%، على التوالي. وأجرى المؤشر تحليلاً لكافة القطاعات التي شملتها الرقمنة في دولة الإمارات خلال 2016، فبلغ المؤشر الحكومي 87%، وبلغ مؤشر تقديم الخدمات العامة عبر شبكة الإنترنت 88%، فيما بلغ مؤشر النظم الإدارية الأساسية 0.73%.

وفي ما يخص المؤشر المتعلق بسكان الدولة وإدراكهم لخدمات الرقمنة، سجلت الدولة 94%، فيما بلغ رصيدها على مؤشر دخول سكان الإمارات إلى شبكة الإنترنت 87%، وبلغ رصيدها على مؤشر استخدام السكان لأجهزة الهواتف المتحركة 99%. وأخيراً، بلغت نسبة تغطية دولة الإمارات بخدمات الجيل الثالث من شبكات الهواتف المتحركة 99%.