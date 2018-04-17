الإمارات تدرس استخدام الهيدروجين لاستخراج الطاقة

تدرس الإمارات استخراج الطاقة من الهيدروجين لتوسيع وتنويع مصادرها للطاقة، بعد استثمار 50 مليار درهم في أكبر محطة طاقة شمسية تقع جنوبي دبي.

وقالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل لمجلة لايف مينت الإلكترونية: إن الإمارات أعلنت خطة مستقبلية تنطوي على أن تقوم جميع القطاعات بالتخطيط للمستقبل حتى عام 2050.

ونحن في قطاع الطاقة ننوي أن تكون مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات 50%، ومنها الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى، والنسبة الباقية من المصادر التقليدية، ومنها الغاز. ونبحث الآن عن مصادر جديدة لتدخل المعادلة، مثل الهيدروجين، ومن هنا ندرس استخدامه في الطاقة المستقبلية في الإمارات.