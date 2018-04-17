«غرفة الفجيرة» تعزز العلاقات الاقتصادية مع تونس

أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفجيرة مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بسبل التعاون بين أصحاب ورواد الأعمال في الإمارة، مع نظرائهم في الدول المختلفة، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات. جاء ذلك خلال استقباله لطفي بن عامر، القنصل العام للجمهورية التونسية في دبي، بحضور خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام.

تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتونس بصفة عامة، ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وتونس على وجه الخصوص.

وأكد خليفة الكعبي، أن العلاقات بين الإمارات والجمهورية التونسية، تشهد تطوراً مستمراً، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري. وأطلع رئيس الغرفة، قنصل تونس، على فرص الاستثمار في الفجيرة، لا سيما في مجال تخزين النفط والخدمات اللوجستية.

من جهته، أشاد القنصل التونسي بدبي، بالعلاقات التاريخية التي تربط تونس بدولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون والشراكة، لا سيما في المجالات الاقتصادية، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.