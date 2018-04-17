استحواذ مستثمرين محليين وعالميين على 70% من «جزيرة المرجان»

كشفت المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«جزيرة المرجان» في رأس الخيمة عن الإعلان عن توقيع شراكات جديدة خلال «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018» الذي تنطلق فعالياته اليوم في نسخته 14 والتي تستمر 3 أيام، أن المؤتمر في رأس الخيمة يقام لأول مرة خارج دبي، ويستعرض أبرز الأفكار والرؤى والتوجهات الخاصة بقطاع السياحة والضيافة.

وأشار لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الشراكات الجديدة تتضمن علامات تجارية فندقية كمستثمرين جدد، بالإضافة لتوقيع شراكة استراتيجية مع أحد أهم مرافق الرعاية الصحية لترتقي جزيرة المرجان بالتنوع المطروح في ظل الخطط المستقبلية مع إنشاء 8 آلاف غرفة جديدة ليرتفع عددها إلى 9500 غرفة ضمن 15 ألف غرفة جديدة مستهدف إنشاؤها في مناطق الإمارة بحلول 2025.

متطلبات

وأكد العبدولي، أن رأس الخيمة تحتاج إلى جزيرة مرجان جديدة وفق المتطلبات المستقبلية وبتصميم مختلف يلبي الحاجة الملحة والطلب المتزايد على الوحدات الفندقية، خاصة على امتداد الوجهة البحرية للإمارة، والتي تعد أحد أهم الحوافز للمستثمرين والمطورين، مشيراً إلى الحوافز التي تقدمها جزيرة المرجان من خلال توافر المرافق الخدمية والبنية التحتية وإتاحة إعادة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال في ظل التملك الحر للأجانب، وعدم تحصيل ضريبة دخل أو ضريبة فردية.

وأشار إلى أن 70% من مساحة جزيرة المرجان تم الاستحواذ عليها من قبل مستثمرين محليين وعالميين لإنشاء وتطوير مشاريع عقارية فندقية وسكنية جديدة، فيما يجري خلال الفترة الحالية التفاوض على استحواذ الـ 30% المتبقية من قبل الشركات الكبرى والتي تشمل القطاعات الصحية ومراكز الترفيه.

وأضاف: أحد أهم أسباب نجاح استراتيجية جزيرة المرجان هو العلاقة القوية والتعاون مع المستثمرين والشركات المطورة، بتوفير متطلباتهم الاستثمارية وخاصة في قطاع البنية التحتية، حيث لا يتم عرض المساحة المطروحة للاستثمار إلا قبل تجهيزها بخدمات البنية التحتية، وليس هدفنا المساومة ولكننا نبحث عن العلامات التجارية وشراء الخبرة والكفاءة في عالم التشييد والبناء.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«جزيرة المرجان» في رأس الخيمة، إلى أن مخططات جزيرة المرجان تشمل توزيع الوحدات السكنية على مساحة 60% من المساحة الإجمالية، وتخصيص 40% للمنشآت والمنتجعات الفندقية، ويشمل المخطط إنشاء 25 منشأة فندقية تشمل 22 منشأة بحلول 2025، حيث يشهد 2025 اكتمال كافة مرافق ومنشآت المشروع، موضحاً أن قيام حكومة رأس الخيمة بمراجعة آليات السوق العقاري في الإمارة كل 6 أشهر، ساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تقديم دراسات ميدانية عن طبيعة السوق والحوافز المطروحة.

وأضاف: تشمل الخطط المستقبلية لجزيرة المرجان نقل المفاهيم المبتكرة إلى مناطق جديدة متعددة في رأس الخيمة من خلال تقديم وتطوير مخططات عمرانية جديدة مثل مراكز الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، بالإضافة للمشاريع التوسعية المستقبلية في المناطق البحرية على امتداد الساحل البحري للإمارة، تضمن تنوع المعروض في السوق العقاري أمام المطورين العقاريين وتناسب مختلف الاحتياجات، وذلك مع الالتزام بأرقى المعايير والممارسات العالمية.

توجهات

وأوضح أن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي سيستعرض أبرز الأفكار والرؤى والتوجهات الخاصة بقطاع السياحة والضيافة، ويسلط الضوء على نماذج الأعمال الجديدة ومفاهيم ريادة الأعمال العصرية، والاستثمارات المستقبلية.

مشيراً إلى أن مشاركة 700 من المستثمرين والمطورين والممولين من قطاع الفنادق إلى جانب أبرز المتحدثين من كبار الرؤساء التنفيذيين في المؤتمر يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها رأس الخيمة كمركز محوري لاقتصاد الإمارات، ويمثل المؤتمر إحدى أهم المنصات التي تجمع كبار المطورين العقاريين في المنطقة والعالم، مع اختيار الشركات العالمية لإمارة رأس الخيمة كبوابة للترويج للمشاريع المستقبلية.

هيلتون توسّع محفظتها الإقليمية

أعلنت «هيلتون» مشاركتها في «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» في رأس الخيمة وتعتزم المجموعة الكشف خلال المعرض عن خطة توسع جديدة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها تعزيز حضور المجموعة في المنطقة 3 أضعاف «300 %» لتصل إلى أكثر من 120 فندقاً.

وقال كارلوس خنيصر، نائب رئيس هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط : «تمتاز المنطقة بوضعية مثالية تسمح لها بالاستفادة من التغيرات الديموغرافية التي يشهدها قطاع السفر العالمي من خلال موقعها الجغرافي المميز والاستثمارات المستمرة الهادفة لإنشاء العديد من الوجهات السياحية الرائدة.

ويحمل واحداً من كل 5 فنادق قيد الإنشاء في المنطقة علامة هيلتون، الأمر الذي يقدم دليلاً على العلاقات المميزة التي أنشأناها مع مُلاك العقارات والمستثمرين، حيث يجري تطوير 65% من المشاريع قيد الإعداد بالتعاون مع المالكين الحاليين للعلامة».