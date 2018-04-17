إطلاق طيران كهربائي لرحلات المسافات القصيرة

أعلنت شركة جيتيكس، المتخصصة في مجال الطيران التنفيذي تعاونها مع شركة رايت الكتريك الأميركية للبدء معاً في إحداث ثورة جديدة في مجال الطيران النفاث الخاص لإطلاق أول شركة طيران في العالم توفر وتدعم الطيران الكهربائي لرحلات المسافات القصيرة. وستقوم الشركة بتنفيذ البنية التحتية لتوفير الدعم الكامل للطائرات الكهربائية والتوسع في جميع أنحاء شبكة جيتيكس غلوبال، بدءاً من دبي.

يعني ذلك إمكانية توفيرها لمحطات الشحن في 30 قسماً من أقسام جيتيكس. كما ستقوم جيتيكس بالتعاون مع رايت إلكتريك، بالاستثمار في إنتاج أول طائرة كهربائية للمنطقة مع نطاق يقدر بـ 540 كم أو 335 ميلاً بحيث يمكن للراكب أو المسافر أن يطير من دبي إلى مسقط أو من ملقة إلى الدار البيضاء برحلة واحدة.

وقال عادل مارديني، الرئيس التنفيذي لشركة جيتيكس: نؤسس لواقع جديد ونضع لذلك معياراً وخطاً جديداً للابتكار.