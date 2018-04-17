18مرشحاً لمجلس إدارة «إعمار» بينهم 6 نساء

أعلنت شركة إعمار العقارية عن قائمة من 18 مرشحاً لمجلس الإدارة الجديد بينهم ست نساء. وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن قائمة المرشحين تضم كلاً من محمد العبار، وحسين القمزي، وأحمد المطروشي، وأحمد جاوه، وجمال بن ثنيه، وعارف المهيري، وعبد الرحمن حارب، وعبد الله باليوحه، وجمال المري. كما تضم القائمة رجاء القرق، ومنى البستكي.

وإيمان السويدي، وليلى حارب، وبسام فلاح، ومصطفى الشرياني، وجاسم العلي، وهالة بدري، ومريم الرصاصي. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية المقرر عقدها الأحد المقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد، ومناقشة اقتراح تعديل مادة النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء.