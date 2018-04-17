290 مليون درهم لأحدث مشاريع «أملاك»

تباشر شركة «أملاك للتمويل» تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة ند الحمر بدبي، حسبما ذكرت لسوق دبي المالي. وتمتلك الشركة أرض المشروع مناصفة مع طرف ثان منذ عام 2014. واستحوذت على 50% من (الورقاء جاردنز) لتطوير المشروع الجديد الذي سيقام على مساحة 70000 قدم مربع.

وتشكل العقارات الاستثمارية جوهر موجودات الشركة وتبلغ نسبتها 28% من الموجودات وتتجاوز قيمتها 1.8 مليار درهم. وتبلغ تكلفة المجمع 290 مليون درهم ويتكون من 15 طابقاً. وقالت الشركة إنها ستستعين بشركة معروفة لإدارة الأصول في دبي. وتوقعت أن يكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة عند إنجازه عام 2020.