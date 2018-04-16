«فوربس»: دبي تتحول سريعاً لتصبح مدينة ذكية

ذكرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، أن دبي تتحول إلى مدينة ذكية بوتيرة سريعة، وأنها تتأقلم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبنى تكنولوجيا حديثة، بالتزامن مع إعلان استراتيجية مستقبلية تخص تقنية «بلوك تشين».

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته المجلة، أمس، على موقعها الشبكي، تناولت فيه المبادرات والمساعي التي تتبناها دبي في مجال التقنية فائقة الحداثة.

وتطرق التقرير إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» 2021، والتي أعلنها أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي سيتم بموجبها تحويل 50% من العمليات الحكومية لمنصة بلوك تشين خلال السنوات الثلاث المقبلة.