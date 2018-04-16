شراكة استراتيجية بين «مِراس» و«سيزارز إنترتينمنت»

أعلنت «مِراس» عن شراكة استراتيجية مع «سيزارز إنترتينمنت»، إحدى أشهر شركات الضيافة والترفيه وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، بهدف إدارة الفندقين ومركز المؤتمرات والنادي الشاطئي على جزيرة «بلوواترز»، الوجهة العصرية العائلية، والواقعة قبالة ساحل «جميرا بيتش ريزيدنس».

وتؤكد هذه الخطط الجهود الدؤوبة التي تقوم بها «مِراس» في دبي سعياً لتقديم أحدث الوجهات السياحية وأكثرها تميزاً في الإمارة. وسيشكل مشروع بلوواترز أول المشاريع التي ستتولّاها «سيزارز إنترتينمنت» وذلك ضمن خطتها للتوسع في أسواق جديدة وتطمح الشركة أن توفر تجارب جديدة في دبي وذلك من خلال تطبيق نهجها الفريد في تشغيل منتجعات الترفيه والضيافة المتكاملة، حيث ستقدم مزيجاً فريداً من الترفيه الحي والمطاعم التي يديرها مشاهير الطهاة وخدمة عالية المستوى لضيوف «بلوواترز».

رؤية تبني للمستقبل

ويأتي تعاون «مِراس» و«سيزارز إنترتينمنت» لتساهم من خلالها الشركة في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 الاستراتيجية أبرزها المساهمة في تنوع النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار لا سيما في قطاع السياحة بحيث تحظى دبي بنمو اقتصادي مستدام. كما تطمح «مِراس» بالارتقاء بالتجربة الحياتية في دبي لترسخ موقعها كمكان مفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.

وقال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مِراس: تلتزم مِراس بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية رائدة تماشياً مع رؤية دبي السياحية 2020، لذلك نعمل على ابتكار تجارب فريدة وعقد شراكات استراتيجية مماثلة بهدف توفير أفضل ما يمكن أن تقدمه مدينة دبي لزوارها. ومن شأن هذا التعاون المتميز مع «سيزارز إنترتينمنت»، والذي يهدف إلى جعل «بلوواترز» وجهة سياحية تتميز بمعايير عالمية وتوفر فرصاً ترفيهية عالمية حصرية في دبي، أن يدعم جهودنا في هذا الإطار وأن يشكل إنجازاً مهماً لقطاعي الضيافة والترفيه المتناميين في إمارة دبي.

ووسعت«مِراس» محفظتها في قطاع الترفيه خلال السنوات الخمس الماضية عبر استثمارات في مشاريع مميزة تبلغ قيمتها الإجمالية 18 مليار درهم، ومنها «دبي باركس آند ريزورتس»،«دبي أرينا»، «عين دبي»، «روكسي سينما»،«هب زيرو»،«ماتيل بلاي تاون»،«ذا جرين بلانيت» و«لاغونا واتربارك» الحديقة المائية التي سيتم افتتاحها قريباً في«لا مير» و«دبي سفاري».

علامة فارقة

وسيشكل دخول «سيزارز إنترتينمنت» إلى المنطقة عبر «بلوواترز» سيشكل علامة فارقة في قطاع السياحة وسيضيف إليه الكثير من التجارب والخبرات. وستتولى «سيزارز إنترتينمنت» إدارة الفندقين على «بلوواترز» ابتداءً من الربع الأخير من 2018، الأول سيحمل علامة «سيزارز بالاس بلوواترز دبي» والذي يعتبر الثاني عالمياً لهذه العلامة ويوفر 178 غرفة فاخرة، ويتميز الفندق بإطلالة ساحرة على «عين دبي»، ويقدم لنزلائه مسبحين خارجيين ونادياً صحياً يمتد على مساحة 630 متراً مربعاً ومسبحاً داخلياً وسبا وستة مطاعم. بالإضافة إلى ذلك ستتوفر صالة مخصصة للفعاليات الخاصة، وغرفة اجتماعات كبيرة ومركز أعمال، بالإضافة لخدمات وتجهيزات لإقامة المؤتمرات. وستدير «سيزارز إنترتينمنت» أيضاً مركز المؤتمرات والنادي الشاطئي.

أمّا الفندق الثاني فسيحمل علامة «سيزارز بلوواترز دبي» ويتضمن 301 غرفة وحوضي سباحة خارجيين وثلاثة مطاعم متنوعة بالإضافة إلى ثلاث غرف اجتماعات توفر خدمات خاصة برجال الأعمال، وصالة كبيرة بمساحة 850 متراً مربعاً مخصصة للمناسبات والفعاليات. ويتيح الفندقان الفرصة لضيوفهما بالاستمتاع بشاطئ خاص يمتد على مسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.

ريادة وتاريخ حافل

وتتميز «سيزارز إنترتينمنت» بدورها الفعال والمؤثر في الثقافة الأميركية وتشتهر الشركة على مستوى العالم بمجموعتها المتنوعة من العروض، بما في ذلك سجلها الحافل والذي جعل منها السبّاقة في مجال الترفيه. وأصبحت «سيزارز إنترتينمنت» ثالث أكبر شركة في مجال الترفيه والعروض الحيّة وتضم قائمة الترفيه المنتظمة لديها كبار النجوم العالميين كما يحتل مسرح «زابوس» والذي يقع ضمن «بلانيت هوليوود» في لاس فيجاس والتابع للشركة، المرتبة الأولى ضمن المسارح العالمية.

وقال مارك فريسورا، الرئيس والمدير التنفيذي في (سيزارز إنترتينمنت): نطمح من خلال تعاوننا مع (مِراس) أن تصبح (بلوواترز) الوجهة الأفضل للضيافة والترفيه في المنطقة. ويمثل لنا هذا المشروع فرصة لإبراز خبرتنا في قطاع الضيافة والترفيه ويساهم في تعزيز التزامنا وقدرتنا على التوسع بأعمالنا في أسواق عالمية جديدة».

و«سيزارز إنترتينمنت» واحدة من أكبر شركات التسلية والترفيه في العالم وأكثرها انتشاراً في الولايات المتحدة وتمتلك خبرة تمتد على مدى 8 عقوداً في قطاع التسلية والترفيه، إذ أسهمت محفظتها الترفيهية المتنوعة في استقطاب أكثر من 115 مليون ضيف. وتدير الشركة 39 ألف غرفة فندقية وأكثر من 500 مطعم تنتشر في 53 منشأة سياحية بـ5 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر. وتعد من أهم الشركات العالمية في تنظيم الفعاليات والعروض الحية التي يبلغ عددها 10 آلاف عرض سنوياً، ويضم برنامج الولاء الخاص بها أكثر من 55 مليون شخص.

مساهمة

يُتوقع أن تكون للشراكة مساهمة قيّمة في تعزيز اقتصاد دبي. وقد وفرت «سيزارز إنترتينمنت» ما يزيد على 64 ألف فرصة عمل. وسيسهم دخول الشركة إلى سوق دبي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشروع «بلوواترز» في الارتقاء بقطاع الترفيه إلى مستوى جديد تماماً، كما سيوفر منصة جديدة للمواهب المحلية وسيعزز مكانة دبي على خارطة قطاع الترفيه العالمي.