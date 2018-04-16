الإمارات تشارك بمعرض آسيا للخدمات الدفاعية في ماليزيا

يشهد معرض آسيا للخدمات الدفاعية 2018 والذي يقام خلال الفترة من 16 الى 19 أبريل الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور مشاركات واسعة من كبرى الشركات الوطنية العسكرية والأمنية المتخصصة التي تعرض أحدث منتجاتها من الأنظمة والمعدات والمنتجات العسكرية والأمنية المستخدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية ضمن جناح الإمارات، والذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الذي يسعى لتمكين القطاع العسكري والأمني في الإمارات بدعم من شركائه الاستراتيجيين ممثلين بوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي.

ويعد جناح الإمارات المشارك في المعرض والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية منصة للترويج للصناعات العسكرية والأمنية الوطنية، حيث يضم معروضات لشركات وطنية متخصصة في مختلف قطاعات تصنيع المركبات والآليات والمعدات العسكرية وأنظمة الذخائر الموجهة وقطاع الطيران والسفن الحربية والأمن الإلكتروني والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن) إن المشاركة الوطنية الواسعة ضمن جناح الإمارات تعكس مدى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه المؤسسات والشركات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر ما تم عرضه من أسلحة ومعدات وآليات عسكرية ذات صناعة وطنية.