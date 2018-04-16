أبوظبي تستضيف الدورة الخامسة لـ«كاستم شو» مارس 2019

تنطلق الدورة الخامسة من معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدلة «كاستم شو الإمارات 2019» خلال الفترة بين 28 إلى 30 مارس المقبل في أبوظبي.

وأكدت شركة «كاستم إيفنت» المنظمة للمعرض، أن قطاع السيارات والدراجات النارية المعدلة سيشهد نمواً سنوياً مضطرداً، مدعوماً بصدور اللوائح التنفيذية لمعايير تعديل السيارات في الدولة خلال الشهور المقبلة.

وشهدت الدورة الرابعة للمعرض والتي عقدت في مارس الماضي مشاركة 200 شركة عالمية من 20 دولة، بنمو 10% عن دورة 2017، كما شهدت مشاركة أكثر من 90 شركة محلية وحضور نحو 30 ألف زائر من دول الخليج والمنطقة، تعرفوا إلى أحدث وآخر مستجدات وتوجهات تعديل السيارات والدراجات النارية في العالم من قبل أكبر مصنعي السيارات في العالم.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس نادي «متروبلكس» للسيارات بأم القيوين، الرئيس الفخري لشركة «كاستم إيفنت» المنظمة للمعرض، أن أبوظبي باتت مقصداً رئيسياً لشركات السيارات في العالم، مشيراً إلى أن الدورة الرابعة للمعرض استقطبت العديد من الشركات المختصة بالسيارات المعدلة حول العالم وأكثر من 1000 سيارة معدلة.

وأشار المعلا إلى إن 95% من الشركات الوطنية في الدولة شاركت في المعرض، لا سيما وأن قطاع السيارات المعدلة يحوز على اهتمام الكثير من مواطني الدولة، مؤكداً أن المعرض لهذا العام استقطب مزيداً من الشركات العالمية، من بينها شركات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان.

من جانبه كشف سعيد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «كاستم شو الإمارات» عن تحديد موعد الدورة الخامسة من المعرض خلال الفترة بين 28 إلى 30 مارس المقبل، فيما تقام فعاليات الدورة الـ 6 لجوائز «ميكوتي 2019» للسيارات المعدلة يوم 25 الشهر ذاته، وأشار المرزوقي إلى أن دورة المعرض هذا العام شهدت زخماً كبيراً تمثل في عقد دورات تعليمية بمشاركة 94 زائراً من المتخصصين في السيارات والدراجات المعدلة تعرفوا خلالها إلى أحدث توجهات الصناعة، أغلبهم من السعودية والإمارات والكويت وبحضور ممثلي وكالات سيارات أميركية ويابانية بارزين، كما زادت مساحة الفعاليات المصاحبة للمعرض بنحو 20 ألف متر مربع، مقارنة بدورة العام الماضي. وأضاف أن قطاع تعديل السيارات والدراجات في الإمارات يشهد نمواً بنحو 10% سنوياً من مستوياته الحالية البالغة مليار درهم.