1.9 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة للربع الأول

كشفت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعات بقيمة 1.91 مليار درهم (523.46 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤشر إلى انطلاقة إيجابية لعمليات السوق في موسم 2018، بعد أن سجلت في عام 2017، مبيعات قياسية وصلت إلى 7.05 مليارات درهم (1.93 مليار دولار). وحققت مبيعات مارس أرقاماً شهرية جديدة مسجلة 660.36 مليون درهم (180.92 مليون دولار)، بنسبة زيادة 10% بالمقارنة مع مبيعات الشهر المقابل من العام الماضي، ووصل معدل مبيعات السوق الشهرية حتى الآن إلى 600 مليون درهم (164.38 مليون دولار)، أي بمعدل مبيعات يومية وصل إلى 21.23 مليون درهم (5.82 ملايين دولار).

وأعرب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بمبيعات الربع الأول من العام، مؤكداً عزم السوق بلوغ الأهداف المحددة لها هذا العام، مع النمو الملحوظ في مبيعات عدد كبير من السلع. وأظهرت عمليات البيع عبر بوابات مطار دبي الدولي الثلاث ارتفاعاً واضحاً، إذ سجلت مبيعات المبنى رقم 2 زيادة بلغت 14%، بينما ارتفعت مبيعات المبنى 3 بنسبة 13%.

أصناف

وتصدرت أصناف رئيسية مثل العطور والتبغ قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من العام، حيث تجاوزت مبيعات العطور 276 مليون درهم (75.7 مليون دولار)، أي ما يعادل 14% من إجمالي المبيعات، في حين قفزت مبيعات التبغ بنسبة 37% مسجلة 220 مليون درهم (60.33 مليون دولار)، تلتها مستحضرات التجميل التي ارتفعت 25%، محققة 183 مليون درهم (50.04 مليون دولار)، أي ما يعادل 10% من إجمالي المبيعات. كذلك زادت مبيعات السلع الأخرى مثل الإلكترونيات التي ارتفعت 34% بعد أن سجلت 169 مليون درهم (46.41 مليون دولار)، وساعات اليد 16%، مسجلة 127 مليون درهم (34.80 مليون دولار).

وأرجع ماكلوكلين نمو مبيعات سوق دبي الحرة إلى عدد من العوامل، بما فيها عمليات التجديد في الصالة C، المقرر استكمالها كلياً قريباً، وغيرها من المشاريع القائمة، وأضاف: «رغم تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية على مبيعات السوق الحرة في صالات «القادمون»، والذي نتج عنه انخفاض في الإيرادات، أسهم في عدم شمول ضريبة القيمة المضافة معظم مبيعات صالات«المغادرون» في ارتفاع ملحوظ على مبيعات عدد من السلع. وتواصل سوق دبي الحرة تعزيز عمليات التجزئة لموسم 2018، مع التوسع في مبنى صالة المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، والتجديدات القائمة في الصالة B بالمبنى 3، والصالة C بالمبنى 1.

فعاليات

ويحفل جدول السوق بأحداث وفعاليات ترويجية عديدة، بما في ذلك سباقات سوق دبي الحرة ستيكس للخيول الذي يحتضنه مضمار نيوبري في المملكة المتحدة يومي 20 و21 أبريل، ومهرجان ديربي أيرلندا للخيول الذي ترعاه السوق، ويقام خلال الفترة من 28-30 يونيو المقبل، وبطولة أيرلندا المفتوحة للغولف (5-8 يوليو) المقرر إقامتها في مدينة باليليفين بمقاطعة دونغال الأيرلندية.