«بيزينيس مونيتور إنترناشيونال»: الإنفاق الحكومي يعزز نمو الاقتصاد الإماراتي

أكدت مؤسسة بي إم آي «بيزينيس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش» البحثية البريطانية أن الإمارات تظل واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل المنهج الاقتصادي المتكامل، الذي تنتهجه وحرصها على تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في تقرير «تحليل مخاطر الدولة»، والذي نشرته بي إم آي ريسيرش عن دولة الإمارات مؤخراً، وتناولت فيه آفاق النمو الاقتصادي المتوقع لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، وحللت فيه الفرص والمخاطر المتعلقة بهذا النمو.

وتوقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نمواً قوياً مدفوعاً بالإنفاق الحكومي الغزير خاصة دبي لإنشاء مشروعات البنية التحتية إضافة إلى مساعي النمو الاقتصادي الجادة التي تسلكها الدولة وتوقع نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد إلى ما يناهز 90 % بحلول 2025.

إكسبو 2020

وذكر التقرير أن الإمارات ستضخ استثمارات هائلة في تطوير مشروعات حقول النفط، مشروعات البنية التحتية التي تنشئها دبي في إطار استعدادها لاستضافة «إكسبو 2020» وغيرها من المشروعات العملاقة المتعلقة بقطاعي السياحة وتجارة التجزئة وتوقع أن يتراوح النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2025 بين 4.7% و5.2%.

وشدد التقرير على الاهتمام المتواصل من جانب دولة الإمارات بالاستثمار في إنشاء البنية التحتية، مؤكداً أن هذا الاهتمام قد جعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم اتصالاً بمحيطها الخارجي، سواء عن طريق الجو، البحر أو البر.

وتطرق تقرير «بي إم آي ريسيرش» إلى قطاع الإنشاءات في الإمارات، فتوقع له أن يشهد نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، ذلك أن القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية المختلفة قيد التنفيذ حالياً في الدولة تتجاوز 35 مليار دولار.

وفي ما يخص قطاع السياحة، توقع أن ترتفع عائداته في دولة الإمارات بنسبة تقترب من 15% بحلول 2025، على أن تتجاوز نسبة مساهمته في النمو للدولة 10% بحلول العام نفسه بفضل النمو المطرد في أعداد السائحين الدوليين الذين يتوافدون لزيارة الإمارات، فضلاً عن افتتاح المزيد من الوجهات السياحية الجذابة في الدولة.