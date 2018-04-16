القمزي: دبي أيقونة للعلامات التجارية العالمية

أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن مدينة دبي أيقونة لأشهر العلامات التجارية العالمية المتميزة، موضحاً أن الإمارة تتباهى بكونها وجهة مثالية عالمية للتسوق من خلال حرصها على زيادة استقطابها لمختلف العلامات العالمية إليها، الأمر الذي يبرهن على مكانتها كمركز تجاري عالمي لمزاولة الأعمال من مختلف القطاعات. جاءت تصريحات القمزي خلال افتتاحه أمس، متجري «ميكيموتو» و«فابرجيه» التابعين لمجوهرات داماس ضمن التوسعة الجديدة في «دبي مول» والذي يترجم في الوقت نفسه مساعي «داماس» التوسعية داخل دولة الإمارات بحسب استراتيجيتها للعام الجاري.

منصة مثالية

وأكد سامي القمزي أن دبي باتت منصة مثالية لنمو مختلف العلامات التجارية العالمية، والذي يتلاقى في ذات الوقت مع أهداف دبي في توسيع رقعة العلامات العالمية الشهيرة، من خلال حرصها على تسهيل أعمال هذه العلامات، وتذليل كل العوائق أمامها، بما يضمن نموها وازدهارها.

من ناحيته، قال عنان فخر الدين، الرئيس التنفيذي لمجوهرات داماس، إن افتتاح المتجرين الجديدين في «دبي مول» يعزز تواجد «داماس» في السوق المحلي، والذي تعتبره العلامة يستحوذ على نصيب الأسد ضمن أعمالها داخل الإمارات، نظراً لتمثيله نحو 65% من دخلها، جنباً إلى جنب لأهمية مدينة دبي والتي تستأثر بنحو 40% من دخل الشركة محلياً، لافتاً إلى أن عدد فروع داماس داخل الدولة بلغ 140 متجراً.

ونوه عنان فخرالدين بأن «داماس» سوف ينصب تركيزها خلال المرحلة المقبلة على اقتناص الفرص ضمن المناطق التي يكون فيها تركيز على المستهلك المواطن، وعلى نوعية وتجربة المستهلك من ناحية، وعلى التوسع بصورة أكبر في السوق السعودي، حيث تمتد شبكة العلامة في الوقت الراهن بواقع 32 فرعاً من ناحية أخرى.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، انحصر أكبر تأثيراتها على تجارة الذهب والمجوهرات بالجملة، أما تجارة الذهب والمجوهرات بالتجزئة فكان التأثير محدوداً جداً وأن أكبر الأثر للضريبة تركز على الذهب عيار 22 قيراط، مشدداً على استيعاب «داماس» للضريبة على الذهب بمختلف أنواعه، وعلى أنها لم تلجأ إلى رفع أسعار الذهب، إنما كان الارتفاع من نصيب أسعار الألماس فقط بعد تطبيق الضريبة.

وأوضح أن سوق الذهب والمجوهرات داخل الدولة يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، تشهدها أغلب الأسواق العالمية، وهي التحول من مرحلة سوق بسيط إلى سوق متطور بشكل كبير، معتبراً أنها مرحلة طبيعية ترافقت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبمقدور السوق المحلي استيعاب تأثيرات الـ «المضافة»، وتوقع لقاء ذلك ارتفاع الإقبال على القطاع في المدى القريب.

وقال عنان فخر الدين، إن مجوهرات داماس تعمل على وضع تصور مستقبلي لمتجرها بحلول 2025، بمساعدة استشاريين عالميين، يعتمد بصورة رئيسة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أن العلامة لديها 3 مشروعات على المستوى الدولي في هذا الصدد، مبيناً أنه وفي نهاية العام الجاري سيكون هناك أول نموذج في «دبي مول»، يعطي لمحة عن طبيعة متاجر «داماس» المستقبلية.