بي دبليو سي: ثقة شعب الإمارات بقيادته تعزز الاستثمار

قالت مؤسسة برايس واتر كوبرز البحثية «بي دبليو سي» إن ثقة شعب الإمارات في قيادته تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف تقرير للمؤسسة بعنوان «التكيف في الشرق الأوسط» أن هذه الثقة تساعد أيضاً على دفع الحراك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان في البلاد.

وأشارت المؤسسة في تعليقها على مؤشر إيدلمان للثقة الذي صدر في فبراير 2018 أن ثقة شعب الإمارات في مؤسسات الدولة وقيادتها ارتفعت 24 نقطة على المؤشر، مقارنة بمؤشر 2017، ما جعل الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين.

ويبحث التقرير مدى تكيف دول المنطقة مع اتجاهات عالمية تشمل التغيرات السكانية والتحول في القوى العالمية وانتشار المدن والتغيرات المناخية والتقدم التقني.

وأوضح التقرير أن الإمارات سريعة التكيف بسبب مرونتها وانفتاحها على العالم، وتشجيع قياداتها على التغيير إلى الأفضل.