لجنة لتفعيل سياحة الترانزيت

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت، لتعزيز القطاع السياحي وإثراء النشاط الاقتصادي، من خلال منح ركاب الترانزيت الفرصة للتعرف إلى معالم الإمارات وترويج المنتج السياحي المميز للدولة من خلال تسهيل إجراءات الخروج من المطار للأعداد الكبيرة من سياح الترانزيت بمطارات الدولة.

وبلغت نسبة ركاب الترانزيت في مطارات الدولة العام الماضي 70% من مجموع المسافرين وتشير الدراسات إلى إمكانية الاستفادة من العدد الهائل من ركاب الترانزيت من خلال توفير تسهيلات تأشيرات الزيارة والخدمات السياحية.

ومن المقرر أن يتولى الفريق إعداد سياسة عامة لتأشيرات الترانزيت، على أن تتضمن رسوم التأشيرة وآليات زيادة عدد مستخدميها ودراسة الآثار المترتبة في سبيل تعزيز تجربة مسافري الترانزيت وترويج السياحة في الدولة.