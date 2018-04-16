«تشيسترتنس»: المستخدمون النهائيون يستفيدون من زيادة الوحدات المكتملة بدبي

أكد تقرير أصدرته شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام أن العديد من المستخدمين النهائيين استفادوا من زيادة عدد الوحدات المكتملة في دبي، وهو ما تؤكده زيادة قدرها 10% في عدد التعاملات العقارية بالمقارنة مع الربع السابق.

وذكر التقرير أن المناطق الأكثر شعبية من حيث عدد التعاملات العقارية للوحدات المكتملة هي مرسى دبي (449 وحدة مباعة)، ومدينة دبي الرياضية (396 وحدة)، وإنترناشيونال سيتي (274 وحدة)، في حين أن غالبية التعاملات العقارية للوحدات المتاحة على المخطط موجودة في الخليج التجاري (748 وحدة)، ومدينة ميدان (581 وحدة) وجميرا فيليج سيركل (519 وحدة).

تراجع متوسط إيجار الشقق في مختلف مناطق دبي. وشهدت منطقة الروضة أكبر انخفاض بنسبة 4%، ليصل متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة إلى 79,000 ألف درهم سنوياً. كما شهدت مناطق الخليج التجاري وإنترناشيونال سيتي وجميرا فيليج سيركل وموتور سيتي انخفاضاً بنسبة 3% ليصل متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة إلى 82,500 درهم و40,500 درهم و60,000 درهم و74,000 درهم سنوياً على التوالي. ولم تشهد جميرا جولف إستيتس أي انخفاض. وبلغ متوسط إيجار الفيلا المكونة من غرفتي نوم في منطقة المرابع العربية 130,000 درهم؛ والينابيع 120,000 درهم، والفرجان 125,000 درهم؛ وجميرا فيليج تريانجل 140,000 درهم.