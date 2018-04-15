«هوت ريزيدنس»: دبي وجهة ملائمة لكل أنماط الحياة

وصف موقع «هوت ريزيدنس» الشبكي دبي بأنها وجهة ملائمة لكل أنماط الحياة، وأنها تتجاوز كثيراً المفهوم النمطي السائد لدى البعض عنها أنها مدينة عصرية تعج بناطحات السحاب والتحف المعمارية، وإنما هي أيضاً وجهة تلبي كل الاحتياجات، وترضي جميع الأذواق، وفيها ما هو قادر على استقطاب أي شخص من دون استثناء.

جاء ذلك في سياق تقرير نشره الموقع أمس، وتناول فيه عوامل الجذب في دبي التي ترضي زوارها على اختلاف أذواقهم.

بدأ التقرير بالحديث عن هواة ارتياد الشواطئ، فوصف دبي بأنها واحدة من أروع الوجهات الشاطئية في العالم، ثم انتقل إلى عشاق الرياضة، فذكر أن دبي تتيح لهم مزيجاً مثالياً من الرياضات العصرية والرياضات التراثية.

وتطرق التقرير إلى عشاق الحياة العصرية، فسرد أهم المناطق العمرانية العصرية في دبي.