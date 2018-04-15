«دافزا» ترعى جناح «الحلال» بمعرض «المنتاريا» في برشلونة

تشارك سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، في فعاليات معرض «المنتاريا» العالمي للأغذية والمشروبات، الذي يبدأ غداً، ويستمر حتى 19 الجاري، في مركز «غران فيا» بمدينة برشلونة الإسبانية، من خلال جناح خاص، ورعاية القسم المتخصص بالمنتجات «الحلال» ضمن المعرض.

ويشهد قطاع الحلال، نمواً متسارعاً في أوروبا وعالمياً، في ظل وجود أكثر 1.7 مليار مستهلك، أي ما يعادل ربع سكان العالم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.2 مليار مستهلك بحلول 2030. كما تمثل المنتجات الحلال، حوالي 16 % من إجمال الاستهلاك العالمي للأغذية والمشروبات، وهو ما يسهم بحوالي 40 مليار يورو إلى الاقتصاد الأوروبي.

وتتضمن أجندة المشاركة في المعرض، تنظيم ندوة «دافزا.. بوابة لنمو وازدهار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط»، والمزمع انعقادها في اليوم الثاني من المعرض، بحضور ومشاركة نخبة صناع القرار، وممثلي شركات الأغذية والمشروبات العالميين.

وتشمل محاور الندوة، تقديم نبذة عن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وحجم التبادل التجاري بين الدولة وأوروبا، إضافة إلى استعراض فرص النمو التي توفرها إمارة دبي، بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتحولها الذكي، فضلاً عن عرض مزايا الاستثمار في المنطقة الحرة، وبعضٍ من قصص النجاح لكبرى العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، التي تتخذ من «دافزا» مقراً إقليمياً لها.

وتسعى «دافزا»، من خلال المشاركة أيضاً، إلى استعراض حلول تأسيس الأعمال للشركات العاملة والمتخصصة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، وبخاصة قطاع الحلال، إضافة إلى المرافق والبنية التحتية الفريدة التي تتمتع بها، فضلاً عن التسهيلات الإدارية والتنظيمية واللوجستية للمستثمرين الأجانب، التي تهدف إلى تسهيل عملية دخولهم، وإطلاق أعمالهم في الدولة، والوصول عبرها إلى الأسواق الإقليمية.

التعريف بالفرص

وقالت آمنة راشد لوتاه مساعد مدير عام دافزا لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين، المشرف على وحدة الابتكار والمستقبل «دافزا»: «تأتي المشاركة في المعرض الاستراتيجي، كونه من بين أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، خاصة للمستثمرين من مناطق أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهم الذين تسعى «دافزا» إلى تعريفهم بالفرص التجارية، وبيئة الأعمال الفريدة التي توفرها إمارة دبي».

استراتيجية

وأضافت: «ارتأينا رعاية ودعم جناح «الحلال» في المعرض، نظراً للخدمات العالمية المستوى، التي نوفرها في المنطقة الحرة أمام المستثمرين، ضمن هذا القطاع، وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي والحلال، عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل دليل صناعات الحلال».

وتعتبر «دافزا» من بين المناطق الحرة الأكثر جاذبية أمام الشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب، خاصة تلك العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تشكل 7 % من إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن «دافزا»، فضلاً عن كونها واحدة من بين المناطق الحرة العشرين، التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (59) لعام 2017، للتعامل على أنها خارج الدولة، حيث يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق، دون أي استحقاقات ضريبية.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض، أكثر من 140 ألف زائر من 157 دولة حول العالم، على مدى أيامه الأربعة، حيث يضم أكثر من 4,000 عارض، يمثلون 65 دولة.