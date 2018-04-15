صندوق النقد: خطوات جريئة من دبي في «بلوك تشين»

أشاد صندوق النقد الدولي بتجربة حكومة دبي في تطبيق تقنية بلوك تشين في مجال إدارة الخدمات الجمركية. وخصص تقرير أصدره الصندوق مؤخراً عن الخدمات المالية في دول العالم والحكومات الرقمية. وتطرق إلى تقنية البلوك تشين.

وعند الحديث عن تطبيق تقنية البلوك تشين في مجال الخدمات الجمركية، أوضح الفصل الثاني من التقرير أن الحكومات ما زالت تتلمس طريقها في هذا الشأن، وما زال استخدامها لتقنية البلوك تشين في إدارة الخدمات الحكومية محدوداً، إلا أن حكومة دبي، ممثلة في جمارك دبي، كانت من الحكومات القليلة اتخذت خطوة جريئة في استخدام آفاق استخدام البلوك تشين في عمليات استيراد وإعادة تصدير البضائع.