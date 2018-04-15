الإمارات الأولى عالمياً في مؤشّر كفاءة الإنفاق الحكومي

تصدرت دولة الإمارات قائمة دول العالم على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لكفاءة الإنفاق الحكومي لعام 2017- 2018 وفق آخر تحديث للمؤشر.

ويقيس المؤشر مدى كفاءة الحكومات في إنفاق الدخل القومي على المشروعات والمبادرات التي من شأنها تحقيق منفعة مواطنيها، كما يقيم مدى رشد الحكومات في تحديد أولويات الإنفاق لديها ورصد المبالغ الكافية لأوجه الإنفاق المفيدة للمواطنين.

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر الماضي مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي لعام 2017 - 2018، كأحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذي نشره المنتدى لنفس الفترة، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً.

وأدرج المنتدى الاقتصادي العالمي 136 دولة على مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي لعام 2017 - 2018، وقام بتصنيف كفاءة إنفاق حكوماتها بأرقام متدرجة لأرصدة النقاط تبدأ من نقطة واحدة، وهي درجة يمنحها المؤشر لأقل الدول كفاءة في إنفاق حكوماتها، وحتى نقاط 7 وهو رقم يمنحه المؤشر للحكومات صاحبة أعلى مستوى من الكفاءة في الإنفاق.

وحصلت دولة الإمارات في مؤشر 2017 - 2018 على رصيد 6.2 نقاط، ما يعني أن مستوى كفاءة حكومتها في الإنفاق قد اقترب بشدة من المستوى المثالي.

أولويات الإنفاق

ويعكس الرصيد المرتفع مدى نضج حكومة الإمارات، وعيها الشديد في تخصيص أوجه وأولويات إنفاقها والسياسات المالية الرشيدة التي تنتهجها، وتراعي مصالح المواطنين وتحرص على تلبية احتياجاتهم في المقام الأول.

وعلاوة على ذلك، فقد احتلت دولة الإمارات المركز الثاني على نفس المؤشر واحتفظت به على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي، الأمر الذي يشير إلى التدرج في النجاح ويعكس حقيقة مؤداها أن تصدر الإمارات للمؤشر هذا العام لم يأتِ اعتباطاً أو من قبيل الصدفة وإنما هو نتاج طبيعي وتتويج منطقي لجهد، مثابرة ومنهج سليم تتبناه الدولة وتتبعه في كافة دوائرها وأجهزتها.

وتفوقت الإمارات في مؤشر هذا العام على سنغافورة والتي احتلت المركز الثاني برصيد 6.1 نقاط.

أميركا الوصيف

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني برصيد 5.9 نقاط وحققت رواندا المفاجأة باحتلالها المركز الخامس برصيد 5.6 نقاط وكان المركز السادس من نصيب ألمانيا برصيد 5.4 نقاط.

وتقاسمت السعودية، نيوزيلندا وسويسرا المركز السابع بنفس الرصيد، وهو 5.3 نقاط، فيما انفردت سلطنة عمان بالمركز العاشر برصيد 5.1 نقاط فيما تقاسمت لكسمبورغ وبوتان المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، ثم تقاسمت هولندا وهونغ كونغ المركز 13 برصيد 4.9 نقاط، بينما تقاسمت ماليزيا وفنلندا المركز الخامس عشر برصيد 4.8 نقاط، فيما استأثرت أذربيجان بالمركز السابع عشر برصيد 4.7 نقاط.

مركز مشترك

واشتركت النرويج والصين المركز الثامن عشر برصيد 4.6 نقاط، فيما كان المركز العشرين من نصيب الهند منفردة برصيد 4.5 نقاط.

واحتلت ليسوتو المركز الـ21 برصيد 4.4 نقاط، فيما تقاسمت أربع دول هي البحرين، بروناي دار السلام، أيسلندا وإندونيسيا المركز الــ22، برصيد 4.3 نقاط.

وحمل مؤشر هذا العام مفاجأة أخرى باحتلال المملكة المتحدة مرتبة متأخرة، وهي الــ26، وتقاسمتها مع السويد وتنزانيا، برصيد 4.2 نقاط، فيما تقاسمت اليابان وجمهورية لاوس في قلب شبه جزيرة الهند الصينية المركز الـ29 برصيد 4.1 نقاط.