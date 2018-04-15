58 مليار درهم حصاد صفقات عقارية في الربع الأول

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، الربع الأول، من العام الجاري، والتي بلغت 58 مليار درهم، من خلال 13 ألفاً و759 صفقة عقارية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن سوق دبي العقاري، يواصل الكشف عن حالة من النمو المتواصل، مدفوعاً بالعديد من التوقعات الإيجابية، وحالة التفاؤل التي تسود القطاع العقاري بشكل عام.

زخم كبير

وأضاف أن تسجيل سوق دبي العقاري هذا العدد الكبير في مختلف فئات التصرفات، التي اقترب من حاجز 58 مليار درهم خلال الربع الأول من العام، يكشف وجود زخم كبير، يتوقع له أن يرفع مستوى مؤشر التعاملات في الربع الثاني، ليواصل صعوده القوي قبل نهاية العام، حيث يتوقع المحللون والخبراء، تسجيل موجة صاعدة مع دخولنا عام 2019، بقوة غير مسبوقة، عند الأخذ بالحسبان، اكتمال الكثير من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للإمارة، ووضع اللمسات النهائية على استعداداتها لاستضافة إكسبو 2020.

وذكر ابن مجرن، أن هذه النتائج قد تحققت بفضل إخلاصنا لرؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة، التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء، من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من 217 جنسية من جميع قارات العالم.

وبحسب التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.. وصلت حصة المبايعات إلى 9,092 صفقة، بلغت قيمتها قرابة 19 مليار درهم، بينما بلغ عدد الرهون المسجلة للفترة ذاتها، 3,717 صفقة، زادت قيمتها الإجمالية على 30.6 ملياراً، وبالنسبة إلى الفئات الأخرى من التصرفات، فقد بلغ عددها 950 صفقة، بقيمة 8.408 مليارات درهم.

وأجرى 1,963 مستثمراً من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ما يقرب من 2,500 صفقة، اقتربت قيمتها من 6 مليارات درهم.. أما مواطنو الدول العربية الأخرى، فقد ضخوا أكثر من ملياري درهم، من خلال قيام 1,067 مستثمراً، بإبرام 1,250 صفقة.

وفي معاملات البيع، تصدرت منطقة الخليج التجاري، القائمة، بواقع 973 صفقة، وصلت قيمتها إلى ملياري درهم تقريباً، تلتها مرسى دبي، من خلال 720 صفقة، بلغت قيمتها 1.371 مليار درهم، وفي المركز الثالث، حلت البرشاء جنوب الرابعة، التي استقبلت 681 صفقة، قيمتها 1.140 مليار درهم، وضمت المراكز السبعة الأخرى، كلاً من المركاض وجبل علي الأولى والحبية الرابعة وورسان الأولى والثنية الخامسة واليلايس 2 ونخلة جميرا.

وعلى قائمة الرهون.. تصدرت الخليج التجاري، القائمة، لتسجيلها 249 صفقة، زادت قيمتها على 1.8 مليار درهم، تلتها الثنية الخامسة مع 195 صفقة، بقيمة 613 مليون درهم، وفي الثالثة، جاءت مرسى دبي، مع 192 صفقة رهن، قيمتها 289 مليون درهم، وكانت المراكز السبعة التالية، من نصيب كل من جبل علي الأولى وند الشبا الأولى والبرشاء جنوب الرابعة والثنية الثالثة وبرج خليفة ونخلة جميرا والثنية الرابعة على التوالي.

وسطاء

واستفاد الوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 240 مليون درهم، نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.. وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال نفس الفترة، 1,773 تصريحاً، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2,165 مكتباً.

وأفادت إحصاءات أراضي دبي، بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها، وصل إلى 6,177 وسيطاً.

وعلى صعيد متصل، سجلت النساء نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2018، حيث سجلن 2,780 استثماراً، من خلال 2,431 سيدة أعمال، فاق حجم استثماراتهن 4.4 مليارات درهم.

أكثر 10 جنسيات استثماراً

على صعيد الجنسيات الأجنبية من شتى دول العالم، فقد شهد هذا الربع، قيام 5,041 مستثمراً، بإجراء أكثر من 5 آلاف صفقة، تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 10 مليارات درهم. تفوق مواطنو دولة الإمارات على كافة الجنسيات الأخرى، الخليجية والعربية والأجنبية، بعد أن وصل حجم تصرفاتهم إلى أكثر من 4 مليارات درهم، تم ضخها من قبل 1,264 مستثمراً، في 1,587 صفقة. وجاء بعدهم مباشرة في المركز الثاني، مستثمرين من الجنسية الهندية، لاقتراب حجم استثماراتهم من 3 مليارات درهم، من خلال 1,387 مستثمراً، شاركوا في 1,550 استثماراً.