مجلس الإمارات للمستثمرين يدعم إجراءات موانئ دبي تجاه محطة دوراليه

أكد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج دعمه لمجموعة موانئ دبي العالمية وإجراءاتها القانونية التي شرعت في القيام بها إزاء قضية إنهاء جيبوتي عقد امتياز تشغيل محطة دوراليه للحاويات من قبل شركة موانئ دبي العالمية إحدى أبرز الكيانات الاستـــثمارية الإماراتية في العالم.



واستغرب المجلس في بيان إجراءات الحكومة الجيبوتية ونقضها الاتفاقية الموقّعة مع أحد أكبر المستثمرين في اقتصادها وبنيتها التحتية، حيث تقوم موانئ دبي العالمية عبر إدارتها لمحطة دوراليه للحاويات بدعم ما يقرب من 10% من الإنفاق السنوي الحكومي من خلال مدفوعات مباشرة إلى حكومة جيبوتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار أميركي سنوياً، بخلاف الوظائف والضرائب والعائدات غير المباشرة من النشاط الاقتصادي الذي تولده عمليات موانئ دبي العالمية.



وأشار مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى متابعته مستجدات القضية وتأييده كافة الإجراءات التي ستتخذها موانئ دبي العالمية في سبيل حفظ حقوقها.

وقال المجلس إن موقف الحكومة الجيبوتية سيؤثر بشكل بالغ على الاستثمارات الإماراتية القائمة وعلى التوجهات المستقبلية للمستثمرين الإماراتيين في السوق الجيبوتي.